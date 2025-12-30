L'OM brutalement stoppé dans le dossier Carrascal

L’OM souhaite s’offrir quelques nouveaux profils cet hiver lors du mercato. Il se dit que Jorge Carrascal (Flamengo) fait partie des joueurs ciblés par les Phocéens.

Encore en lice dans toutes les compétitions, l’ OM veut mettre toutes les chances de son côté pour décrocher au moins un titre. Roberto De Zerbi ne serait notamment pas opposé à l’arrivée de nouveaux éléments offensifs. Ces dernières heures, un vif intérêt a été évoqué pour Jorge Carrascal, ailier évoluant du côté de Flamengo. Si le Colombien de 27 ans ne serait pas contre une nouvelle expérience loin du Brésil, l’Olympique de Marseille vient toutefois d’être considérablement refroidi par le club de Rio de Janeiro.

L'OM va devoir aller voir ailleurs

Selon les dernières informations de AS, Jorge Carrascal ne signera pas à l’OM cet hiver. Si les Phocéens ont manifesté leur intérêt auprès de Flamengo pour recruter le natif de Carthagène, ils ne disposent en revanche pas des moyens nécessaires pour s’aligner sur le montant réclamé par le club brésilien, à savoir 25 millions d’euros.

De son côté, Filipe Luís souhaitait absolument conserver son joueur et a demandé à sa direction de se montrer ferme.

Medhi Benatia et la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille vont donc devoir changer leur fusil d’épaule et partir à la recherche d’une autre perle rare. En attendant d’en savoir plus, les pensionnaires du Stade Vélodrome doivent également gérer plusieurs dossiers en interne. Darryl Bakola et Robinio Vaz pourraient ainsi quitter le navire dans les prochaines semaines.

Les deux jeunes Marseillais disposent de propositions de contrat, mais étudient encore le marché. Un départ semble de plus en plus probable pour les deux footballeurs de l’OM. En cas de ventes, ils seront remplacés. Le mercato hivernal s’annonce donc plus que jamais animé dans la cité phocéenne, au grand dam de certains fans phocéens qui veulent miser sur la continuité.