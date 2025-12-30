l om relance deja l assaut pour samardzic iconsport 243639 0114 398290

L'OM fonce sur un renfort serbe à 15 ME

OM30 déc. , 12:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OM affiche la volonté de recruter un nouvel élément offensif lors du mercato hivernal. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient ainsi trouver leur bonheur du côté de l'Atalanta.
L'Olympique de Marseille nourrit de fortes ambitions cette saison, tant sur la scène nationale qu'européenne. Les Phocéens souhaitent se renforcer durant l'hiver afin de mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre leurs objectifs. Medhi Benatia est déjà à l'œuvre pour dénicher les bonnes opportunités. L'été dernier, l'OM s'était montré très intéressé par Lazar Samardzic, alors sous contrat avec l'Atalanta. Toutefois, l'opération n'avait pas pu aboutir, la formule proposée par Marseille n'ayant pas convaincu le club italien. La situation pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours.

Samardzic bientôt à l'OM ? 

Selon les informations de La Tribune Olympienne, Samardzic serait de nouveau sur le départ à Bergame. La Lazio et la Fiorentina représenteraient une nouvelle concurrence pour l'OM dans ce dossier. Toutefois, le média précise que, selon la formule souhaitée par l'Atalanta, Marseille pourrait accélérer afin de recruter l'international serbe de 23 ans.
Encore sous contrat avec la Dea jusqu'en juin 2029, le natif de Berlin est estimé à 15 millions d'euros. Il a déjà disputé 18 matches toutes compétitions confondues cette saison et pourrait apporter sa qualité à de nombreuses équipes.

L'OM reste donc attentif à l'évolution de la situation de Samardzic, un joueur très apprécié par la direction phocéenne. Marseille explore également d'autres pistes et a sans doute tiré des enseignements du dernier mercato estival. Mais la rumeur Samardzic est bien de retour sur la Canebière, pour le plus grand bonheur des fans du joueur serbe. Cet hiver lors du marché des transferts, l'OM sera assurément un club à suivre. Roberto De Zerbi veut des renforts, conscient que ses troupes ont encore besoin d'être renforcées pour viser le plus haut possible.
0
Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

