L'OM fonce sur un renfort serbe à 15 ME

L'OM affiche la volonté de recruter un nouvel élément offensif lors du mercato hivernal. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient ainsi trouver leur bonheur du côté de l'Atalanta.

L'Olympique de Marseille nourrit de fortes ambitions cette saison, tant sur la scène nationale qu'européenne. Les Phocéens souhaitent se renforcer durant l'hiver afin de mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre leurs objectifs. Medhi Benatia est déjà à l'œuvre pour dénicher les bonnes opportunités. L'été dernier, l' OM s'était montré très intéressé par Lazar Samardzic, alors sous contrat avec l'Atalanta. Toutefois, l'opération n'avait pas pu aboutir, la formule proposée par Marseille n'ayant pas convaincu le club italien. La situation pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours.

Samardzic bientôt à l'OM ?

Selon les informations de La Tribune Olympienne, Samardzic serait de nouveau sur le départ à Bergame. La Lazio et la Fiorentina représenteraient une nouvelle concurrence pour l'OM dans ce dossier. Toutefois, le média précise que, selon la formule souhaitée par l'Atalanta, Marseille pourrait accélérer afin de recruter l'international serbe de 23 ans.

Encore sous contrat avec la Dea jusqu'en juin 2029, le natif de Berlin est estimé à 15 millions d'euros. Il a déjà disputé 18 matches toutes compétitions confondues cette saison et pourrait apporter sa qualité à de nombreuses équipes.

L'OM reste donc attentif à l'évolution de la situation de Samardzic, un joueur très apprécié par la direction phocéenne. Marseille explore également d'autres pistes et a sans doute tiré des enseignements du dernier mercato estival. Mais la rumeur Samardzic est bien de retour sur la Canebière, pour le plus grand bonheur des fans du joueur serbe. Cet hiver lors du marché des transferts, l'OM sera assurément un club à suivre. Roberto De Zerbi veut des renforts, conscient que ses troupes ont encore besoin d'être renforcées pour viser le plus haut possible.