OM : Aubameyang rentre blessé à Marseille

D'ores et déjà éliminé de la CAN, le Gabon ne fera pas jouer à Pierre-Emerick Aubameyang le troisième match de la phase de poules contre la Côte d'Ivoire.
Les relations entre la fédération gabonaise et l'Olympique de Marseille n'ont pas été roses au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang, trop utilisé pendant la CAN malgré une gêne à une cuisse aux yeux du staff médical de l'OM. Le club phocéen appréciera toutefois de constater que l'attaquant de 36 ans ne disputera pas le troisième match de poules de son équipe face à la Côte d'Ivoire, un match sans enjeu sportif puisque le Gabon est d'ores et déjà éliminé. La mauvaise nouvelle réside néanmoins dans l'état de santé de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel souffre toujours d'une gêne à la cuisse selon le communiqué officiel de sa sélection.
