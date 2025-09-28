ICONSPORT_271638_0284
Mason Greenwood

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

OM28 sept. , 12:00
parCorentin Facy
0
Homme fort de l’OM la saison dernière, Mason Greenwood a entamé ce nouvel exercice sur les mêmes bases. De quoi faire de l’attaquant anglais un joueur déjà très convoité dans l’optique du prochain mercato.
Acheté par l’Olympique de Marseille pour 30 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, Mason Greenwood n’a pas déçu dans la cité phocéenne. Auteur de 21 buts en Ligue 1 en 2024-2025, l’attaquant de 23 ans a grandement contribué à la qualification de son équipe en Ligue des Champions. Très bon aussi en ce début de saison, avec notamment une passe décisive contre le Real Madrid, Mason Greenwood attise déjà les convoitises dans l’optique du prochain mercato estival.
A en croire les informations du site Fichajes, la cote du n°10 de l’OM n’a jamais été aussi haute en Espagne, où il a joué du côté de Getafe il y a deux ans. Le média l’affirme, Mason Greenwood est une cible de l’Atlético de Madrid en vue de la saison 2025-2026. Diego Simeone, qui cherche un joueur offensif pour compenser le départ d’Antoine Griezmann en fin de saison, a flashé sur l’attaquant anglais. Les qualités physiques et techniques de Mason Greenwood font l’unanimité chez les Colchoneros, où l’on ne souhaite pas bloquer la venue d’un tel joueur malgré les polémiques extra-sportives qui font de lui un paria en Angleterre.

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

