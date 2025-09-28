L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Homme fort de l’OM la saison dernière, Mason Greenwood a entamé ce nouvel exercice sur les mêmes bases. De quoi faire de l’attaquant anglais un joueur déjà très convoité dans l’optique du prochain mercato.

Acheté par l’Olympique de Marseille pour 30 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, Mason Greenwood n’a pas déçu dans la cité phocéenne. Auteur de 21 buts en Ligue 1 en 2024-2025, l’attaquant de 23 ans a grandement contribué à la qualification de son équipe en Ligue des Champions. Très bon aussi en ce début de saison, avec notamment une passe décisive contre le Real Madrid, Mason Greenwood attise déjà les convoitises dans l’optique du prochain mercato estival.

A en croire les informations du site Fichajes, la cote du n°10 de l’OM n’a jamais été aussi haute en Espagne, où il a joué du côté de Getafe il y a deux ans. Le média l’affirme, Mason Greenwood est une cible de l’Atlético de Madrid en vue de la saison 2025-2026. Diego Simeone, qui cherche un joueur offensif pour compenser le départ d’Antoine Griezmann en fin de saison, a flashé sur l’attaquant anglais. Les qualités physiques et techniques de Mason Greenwood font l’unanimité chez les Colchoneros, où l’on ne souhaite pas bloquer la venue d’un tel joueur malgré les polémiques extra-sportives qui font de lui un paria en Angleterre.

L’OM n’est pas contre une vente de son meilleur joueur dans un an, mais à certaines conditions. Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient notamment fixé le prix de leur attaquant à 75 millions d’euros. Une somme que Marseille ne touchera pas en intégralité puisque le média rappelle que Manchester United touchera 50% de la somme du futur transfert de Mason Greenwood. La saison est encore longue et la presse espagnole en saura certainement plus au fil des mois mais pour l’OM, l’intérêt de l’Atlético de Madrid est à suivre de près. D’autant que ce n’est pas la première fois que le club de la capitale espagnole est associée au joueur olympien. L’été dernier déjà, au milieu de rumeurs d’intérêts anglais et saoudiens, l’Atlético avait été cité comme l’un des courtisans du joueur olympien.