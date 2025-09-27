Il refuse Strasbourg et signe à l'OM, l'énorme boulette

ICONSPORT_270916_0435
Titulaire à Rennes, face au Paris FC puis à l’OL où il a été expulsé, CJ Egan-Riley a depuis disparu de la circulation. Il faut dire que la concurrence est féroce à Marseille pour l’espoir anglais.
Première recrue de l’été à l’Olympique de Marseille, CJ Egan-Riley a débarqué en provenance de Burnley avec une excellente réputation. Le défenseur central de 21 ans était le patron de la meilleure défense de Championship en 2024-2025 et son profil a immédiatement séduit le board olympien. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont trouvé les arguments pour convaincre Egan-Riley, en fin de contrat avec Burnley le 30 juin dernier, de poser ses valises sur la Canebière. Après une préparation convaincante, l’Anglais a démarré les trois premiers matchs de Ligue 1 comme titulaire.
Mais depuis son carton rouge reçu à la 29e minute du match à Lyon, il a totalement disparu de la circulation. Il faut dire que la concurrence s’est accrue à l’OM en défense avec les arrivées tardives de Pavard et d’Aguerd en plus du retour de blessure de Medina. L’Anglais va-t-il regretter son choix de venir à Marseille ? La question se pose selon Cyril Olivès-Berthet, journaliste pour L’Equipe, qui nous apprend que Egan-Riley avait aussi la possibilité de signer à Strasbourg.
« Egan-Riley, qui a snobé Strasbourg au dernier moment pour rejoindre l'OM, est encore remplaçant… » a publié sur X notre confrère en marge du succès olympien en Alsace vendredi soir. De son côté, Le Phocéen juge que l’heure de CJ Egan-Riley viendra, avec l’enchainement important de matchs du côté de Marseille et des adversaires plus abordables en Ligue 1 dans les semaines à venir (Metz, Le Havre).
C. Egan Riley

C. Egan Riley

EnglandAngleterre Âge 22 Défenseur

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
« Si Egan-Riley n’a pas foulé la pelouse à Strasbourg, il totalise déjà quatre apparitions en sept journées de championnat, avec 33 % du temps de jeu possible. Le défenseur évolue surtout dans une équipe actuellement en tête de la Ligue 1 et engagée en Ligue des champions. Un contexte sportif qui éclaire la décision d’Egan-Riley de privilégier l’OM à Strasbourg lors du dernier mercato » jugent nos confrères. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si CJ Egan-Riley a fait le bon choix en refusant Strasbourg pour signer à Marseille. Pour s’imposer comme un titulaire en Provence, l’Anglais devra en tout cas être très solide et démontrer une grosse force de caractère. 
1
Loading