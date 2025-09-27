Il refuse Strasbourg et signe à l'OM, l'énorme boulette

Titulaire à Rennes, face au Paris FC puis à l’OL où il a été expulsé, CJ Egan-Riley a depuis disparu de la circulation. Il faut dire que la concurrence est féroce à Marseille pour l’espoir anglais.

Première recrue de l’été à l’Olympique de Marseille , CJ Egan-Riley a débarqué en provenance de Burnley avec une excellente réputation. Le défenseur central de 21 ans était le patron de la meilleure défense de Championship en 2024-2025 et son profil a immédiatement séduit le board olympien. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont trouvé les arguments pour convaincre Egan-Riley, en fin de contrat avec Burnley le 30 juin dernier, de poser ses valises sur la Canebière. Après une préparation convaincante, l’Anglais a démarré les trois premiers matchs de Ligue 1 comme titulaire.

Mais depuis son carton rouge reçu à la 29e minute du match à Lyon, il a totalement disparu de la circulation. Il faut dire que la concurrence s’est accrue à l’OM en défense avec les arrivées tardives de Pavard et d’Aguerd en plus du retour de blessure de Medina. L’Anglais va-t-il regretter son choix de venir à Marseille ? La question se pose selon Cyril Olivès-Berthet, journaliste pour L’Equipe, qui nous apprend que Egan-Riley avait aussi la possibilité de signer à Strasbourg.

« Egan-Riley, qui a snobé Strasbourg au dernier moment pour rejoindre l'OM, est encore remplaçant… » a publié sur X notre confrère en marge du succès olympien en Alsace vendredi soir. De son côté, Le Phocéen juge que l’heure de CJ Egan-Riley viendra, avec l’enchainement important de matchs du côté de Marseille et des adversaires plus abordables en Ligue 1 dans les semaines à venir (Metz, Le Havre).

C. Egan Riley Angleterre • Âge 22 • Défenseur Euro U21 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 1 Jaune Rouge 0

« Si Egan-Riley n’a pas foulé la pelouse à Strasbourg, il totalise déjà quatre apparitions en sept journées de championnat, avec 33 % du temps de jeu possible. Le défenseur évolue surtout dans une équipe actuellement en tête de la Ligue 1 et engagée en Ligue des champions. Un contexte sportif qui éclaire la décision d’Egan-Riley de privilégier l’OM à Strasbourg lors du dernier mercato » jugent nos confrères. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si CJ Egan-Riley a fait le bon choix en refusant Strasbourg pour signer à Marseille. Pour s’imposer comme un titulaire en Provence, l’Anglais devra en tout cas être très solide et démontrer une grosse force de caractère.