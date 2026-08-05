Vente OM : McCourt signe un gros contrat, tout est relancé

L’OM et Puma, c’est bientôt terminé. Dès la saison 2028-2029, Adidas fera son grand retour sur le maillot du club marseillais. La marque aux trois bandes a fait une offre énorme pour rendre cela possible. De quoi susciter quelques interrogations chez les observateurs.

Equipementier historique de l’Olympique de Marseille, Adidas va bientôt faire son grand retour sur le maillot du club phocéen. Alors que Puma est l’équipementier officiel des Marseillais depuis 2018, la marque aux trois bandes va retrouver sa place dès 2028-2029 . Pour rendre possible cet énorme come-back, Adidas a mis en jeu de très gros moyens financiers. Selon les informations de l’AFP, le contrat actuel avec Puma est estimé entre 20 et 25 millions d’euros. Or, le futur contrat avec Adidas qui prendra donc effet en 2028 sera presque… deux fois plus élevé.

Une très belle négociation menée par les équipes de Frank McCourt et du nouveau président Stéphane Richard. Néanmoins, une telle augmentation pose question alors que financièrement et sportivement, l’OM n’a jamais été aussi bas depuis plus de cinq ans. De quoi susciter quelques interrogations sur les réseaux sociaux, notamment de la part de @BenByllel de La Minute OM, média bien renseigné sur l’actualité du club phocéen. « Hum surprenant ! On a du leur promettre autre chose qu'un redressement judiciaire pour doubler la dotation annuelle » a-t-il publié sur X. Il faut dire que l’information a suscité beaucoup de curiosité sur les comptes traitant l’actualité de l’Olympique de Marseille ces dernières heures.

Le contrat signé avec Adidas relance les rumeurs

Si les supporters sont globalement enthousiastes à l’idée de retrouver Adidas à la place de Puma sur les maillots de leur club, beaucoup se demandent comment une telle augmentation du contrat a été possible sur le plan financier au vu de la situation actuelle du club. De là à imaginer qu’Adidas est au courant d’une vente du club par Frank McCourt dans les prochains mois ? Il n’en fallait pas davantage pour que cette théorie soit évoquée sur les réseaux sociaux. Reste à voir si elle se confirmera alors que l’Américain, propriétaire de l’OM depuis 10 ans, n’a plus l’intention de financer le club phocéen à perte comme il le fait depuis trop longtemps.