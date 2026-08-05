Ilan Kebbal à Lens, la grosse surprise de l'été

Ilan Kebbal à Lens, la grosse surprise de l'été

Lens05 août , 18:00
parCorentin Facy
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Courtisé par l’OM depuis plusieurs semaines, Ilan Kebbal pourrait finalement être vendu par le Paris FC à un autre club de Ligue 1. Le RC Lens s’est récemment positionné sur l’international algérien.
Auteur d’une belle saison 2025-2026 avec 9 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, Ilan Kebbal a des courtisans. Rien de vraiment étonnant, d’autant que l’international algérien de 28 ans n’a plus que deux ans de contrat avec le Paris FC, où son contrat expire en juin 2028. Au vu des performances du natif de Marseille et de sa situation contractuelle, l’OM a pris des renseignements mais le prix de Kebbal, estimé par le PFC à 10 millions d’euros, rend pour l’instant un potentiel transfert impossible. Une situation de stand-by qui pourrait bien profiter à un autre club de Ligue 1.
Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, le RC Lens s’est immiscé dans le dossier Ilan Kebbal ces dernières heures. « Le RC Lens s’intéresse à Ilan Kebbal pour renforcer son secteur offensif. Le milieu créatif du Paris FC, auteur d’une saison convaincante, fait partie des profils étudiés par les Sang et Or, même si d’autres pistes sont également à l’étude. Le Paris FC, ambitieux, ne compte toutefois pas faciliter son départ » a publié sur X notre confrère.

Lens concurrence l'OM pour Kebbal

Autant dire que pour l’Olympique de Marseille, le dossier Ilan Kebbal devient de plus en plus délicat entre l’intérêt du RC Lens et la volonté du Paris FC de ne pas s’en séparer si facilement. La situation est rendue d’autant plus délicate que si Antoine Kombouaré n’était pas un grand fan de l’international algérien, le nouvel entraîneur parisien Liam Rosenior apprécie beaucoup son profil. Reste à voir comment ce dossier évoluera dans les prochains jours alors que sur les réseaux sociaux, de nombreux insiders affirment que de son côté, le joueur n’a qu’une envie, celle de rejoindre le club de sa ville natale… l’OM.
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Derniers commentaires

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tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

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