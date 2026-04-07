L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans

Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd. Les défenseurs centraux de l'OM inquiètent beaucoup, pour différentes raisons. Un grand espoir pourrait régler le problème à l'avenir.

Toujours en grande difficulté en défense centrale, l’Olympique de Marseille aimerait enfin trouver des éléments rassurants à ce poste. Leonardo Balerdi ne convainc plus grand monde et ce n’est pas son entrée contre Monaco en fin de rencontre qui va faire évoluer sa cote de popularité dans la cité phocéenne. Même chose pour Benjamin Pavard, qui devait apporter expérience et sérénité à l’OM mais ne parvient pas à sécuriser ce secteur de jeu. Nayef Aguerd étant blessé, et CJ Egan-Riley l’ayant rejoint à l’infirmerie après son sprint fatal à Monaco, Habib Beye peut s’inquiéter pour sa défense centrale pour les six derniers matchs de la saison.

Le grand espoir de la Cote d'Ivoire, et de l'OM ?

Impossible d’affirmer que Yéo Mohamed sera la solution à tous ses problèmes, mais les recruteurs de l’OM ont ciblé le très grand espoir du football ivoirien. Selon les informations d’Africa Foot, le joueur de 17 ans va arriver à Marseille de manière imminente pour faire un essai avec le club provençal. Déjà international U20 avec les jeunes Eléphants, Mohamed est courtisé par deux clubs en Europe.

Anderlecht souhaite aussi le voir à l’essai dans le but de le faire signer un contrat professionnel, mais l’Olympique de Marseille a la primeur du choix devant le club de Bruxelles. Récemment, les investissements de l’OM dans la post-formation ont porté leurs fruits. Même si les joueurs n’ont pas souvent pu s’imposer sur la durée avec l’équipe première, la revente de talents comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola a permis de très bien remplir les caisses. Pour un investissement de départ très mesuré.

Malgré son jeune âge, Yéo Mohamed pourrait ainsi se voir proposer un contrat professionnel en vue de la saison prochaine s’il parvient à convaincre le staff technique de l’OM sur ses qualités et son potentiel.