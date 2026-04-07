ICONSPORT_362628_0309

L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans

OM07 avr. , 12:40
parGuillaume Conte
1
Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd. Les défenseurs centraux de l'OM inquiètent beaucoup, pour différentes raisons. Un grand espoir pourrait régler le problème à l'avenir.
Toujours en grande difficulté en défense centrale, l’Olympique de Marseille aimerait enfin trouver des éléments rassurants à ce poste. Leonardo Balerdi ne convainc plus grand monde et ce n’est pas son entrée contre Monaco en fin de rencontre qui va faire évoluer sa cote de popularité dans la cité phocéenne. Même chose pour Benjamin Pavard, qui devait apporter expérience et sérénité à l’OM mais ne parvient pas à sécuriser ce secteur de jeu. Nayef Aguerd étant blessé, et CJ Egan-Riley l’ayant rejoint à l’infirmerie après son sprint fatal à Monaco, Habib Beye peut s’inquiéter pour sa défense centrale pour les six derniers matchs de la saison.

Le grand espoir de la Cote d'Ivoire, et de l'OM ?

Impossible d’affirmer que Yéo Mohamed sera la solution à tous ses problèmes, mais les recruteurs de l’OM ont ciblé le très grand espoir du football ivoirien. Selon les informations d’Africa Foot, le joueur de 17 ans va arriver à Marseille de manière imminente pour faire un essai avec le club provençal. Déjà international U20 avec les jeunes Eléphants, Mohamed est courtisé par deux clubs en Europe.
Anderlecht souhaite aussi le voir à l’essai dans le but de le faire signer un contrat professionnel, mais l’Olympique de Marseille a la primeur du choix devant le club de Bruxelles. Récemment, les investissements de l’OM dans la post-formation ont porté leurs fruits. Même si les joueurs n’ont pas souvent pu s’imposer sur la durée avec l’équipe première, la revente de talents comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola a permis de très bien remplir les caisses. Pour un investissement de départ très mesuré.
Malgré son jeune âge, Yéo Mohamed pourrait ainsi se voir proposer un contrat professionnel en vue de la saison prochaine s’il parvient à convaincre le staff technique de l’OM sur ses qualités et son potentiel.

Lire aussi

OM: Pavard viré, il supplie McCourtOM: Pavard viré, il supplie McCourt
OM : Pavard au coeur d'une tempête énormeOM : Pavard au coeur d'une tempête énorme
1
Articles Recommandés
Mason Greenwood ICONSPORT_279505_0290
OM

L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

Vinicius ICONSPORT_363726_0004
PSG

L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

Bradley Barcola ICONSPORT_361644_0582
PSG

PSG : Barcola de retour, c'était un faux espoir

Djylian N’Guessan ICONSPORT_346791_0362
ASSE

ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé

Fil Info

07 avr. , 13:40
L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG
07 avr. , 13:20
L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide
07 avr. , 13:05
PSG : Barcola de retour, c'était un faux espoir
07 avr. , 13:00
ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé
07 avr. , 12:20
L'OL relance la piste El Chadaille Bitshiabu !
07 avr. , 12:00
Liverpool fait l'impasse sur le PSG, la bombe anglaise
07 avr. , 11:44
PSG : Barcola déjà de retour, la belle surprise
07 avr. , 11:30
OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre
07 avr. , 11:07
Manchester United prolonge Harry Maguire

Derniers commentaires

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

Nuamah il a pas Jouer depuis une Saison ça sert a rien de Compter sur lui cette Saison et Même pendant sa Meilleur période y’a dû avoir Même pas 5 bon Match. Même si il rejoue c’est pas lui qui va Changer visage dé equipe

OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

La sphère facho-machiste 🤣🤣🤣

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise

Qui en passe 3 dans ton chiotte de stade

L’OM a trouvé la solution en défense, il a 17 ans

Petit délire : Balerdi part avec Pavard. Ordonnez prend la place de titulaire avec Aguerd. Égan Riley Médina et ce jeune prennent place sur le banc. Ça c'est si on finit sur le podium. Sinon on va chialer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading