Lille : Newcastle passe à l'offensive pour Fernandez-Pardo

Après un exercice 2025-2026 réussi, Matias Fernandez-Pardo attire les regards des clubs européens. La Premier League est évidemment une destination potentielle.

Après une deuxième partie de saison très réussie avec le LOSC, Matias Fernandez-Pardo attire les convoitises. Le néo international belge de 21 ans est suivi par plusieurs clubs européens et Lille pourrait céder en cas d’une belle offre sur le mercato estival. Auteur de huit buts et cinq passes décisives en 29 apparitions en Ligue 1 cette saison, le natif de Bruxelles a montré sa capacité à évoluer en numéro 9 après son repositionnement par Bruno Geneiso en 2026. Un choix gagnant du technicien français qui a une nouvelle réussi sa mission avec le club nordiste. Les Dogues disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. Ailier impactant et déstabilisant, Matias Fernandez-Pardo a tout pour plaire sur le marché. Arrivé au LOSC en provenance de La Gantoise, l’attaquant de 21 ans a coûté au LOSC 11,5 millions d’euros à l’été 2024.

Fernandez-Pardo attire les regards

Sous contrat jusqu’en 2029, le Belge est courtisé par Newcastle. Les Magpies sont sur le point de perdre Anthony Gordon et cherchent son remplaçant. Le joueur des Dogues est donc la priorité selon le média Transferfeed. Évalué à 30 millions d’euros par le site Transfermarkt, Fernandez-Pardo pourrait voir sa cote grimper en flèche avec un mondial réussi. Toujours selon Transferfeed, le Belge est courtisé par d’autres clubs de Premier League dont Manchester City. En Allemagne et en Espagne, son profil plaît également au Borussia Dortmund et à l’Atletico Madrid. « Des informations parues en mai 2026 faisaient état d'un prix de transfert potentiel compris entre 30 et 60 millions d'euros, » écrit le média britannique. Cependant, le mercato estival pourrait se décanter tardivement pour les clubs français avec la Coupe du monde 2026 qui pourrait rebattre beaucoup de cartes. Il faudra donc être patient pour les clubs de l'hexagone qui ont besoin de liquidités au vu de la situation financière difficile et la crise des droits TV.