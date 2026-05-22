ICONSPORT_366587_0495

Lille : Newcastle passe à l'offensive pour Fernandez-Pardo

LOSC22 mai , 14:30
parNathan Hanini
0
Après un exercice 2025-2026 réussi, Matias Fernandez-Pardo attire les regards des clubs européens. La Premier League est évidemment une destination potentielle.
Après une deuxième partie de saison très réussie avec le LOSC, Matias Fernandez-Pardo attire les convoitises. Le néo international belge de 21 ans est suivi par plusieurs clubs européens et Lille pourrait céder en cas d’une belle offre sur le mercato estival. Auteur de huit buts et cinq passes décisives en 29 apparitions en Ligue 1 cette saison, le natif de Bruxelles a montré sa capacité à évoluer en numéro 9 après son repositionnement par Bruno Geneiso en 2026. Un choix gagnant du technicien français qui a une nouvelle réussi sa mission avec le club nordiste. Les Dogues disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. Ailier impactant et déstabilisant, Matias Fernandez-Pardo a tout pour plaire sur le marché. Arrivé au LOSC en provenance de La Gantoise, l’attaquant de 21 ans a coûté au LOSC 11,5 millions d’euros à l’été 2024.

Fernandez-Pardo attire les regards

Sous contrat jusqu’en 2029, le Belge est courtisé par Newcastle. Les Magpies sont sur le point de perdre Anthony Gordon et cherchent son remplaçant. Le joueur des Dogues est donc la priorité selon le média Transferfeed. Évalué à 30 millions d’euros par le site Transfermarkt, Fernandez-Pardo pourrait voir sa cote grimper en flèche avec un mondial réussi. Toujours selon Transferfeed, le Belge est courtisé par d’autres clubs de Premier League dont Manchester City. En Allemagne et en Espagne, son profil plaît également au Borussia Dortmund et à l’Atletico Madrid. « Des informations parues en mai 2026 faisaient état d'un prix de transfert potentiel compris entre 30 et 60 millions d'euros, » écrit le média britannique. Cependant, le mercato estival pourrait se décanter tardivement pour les clubs français avec la Coupe du monde 2026 qui pourrait rebattre beaucoup de cartes. Il faudra donc être patient pour les clubs de l'hexagone qui ont besoin de liquidités au vu de la situation financière difficile et la crise des droits TV.
Articles Recommandés
Daniel Riolo, journaliste RMC
TV

Daniel Riolo condamné en appel pour « diffamation publique »

ICONSPORT_365533_0411
Coupe de France

CdF : A quelle heure et sur quelle chaine voir Lens-Nice ?

ICONSPORT_366586_0290
OM

OM : Geronimo Rulli va quitter Marseille

ICONSPORT 279864 0023
ASSE

ASSE : Gros coup dur, un titulaire se blesse avant les barrages

Fil Info

22 mai , 15:00
Daniel Riolo condamné en appel pour « diffamation publique »
22 mai , 14:40
CdF : A quelle heure et sur quelle chaine voir Lens-Nice ?
22 mai , 14:00
OM : Geronimo Rulli va quitter Marseille
22 mai , 13:40
ASSE : Gros coup dur, un titulaire se blesse avant les barrages
22 mai , 13:33
Manchester United confirme Michael Carrick
22 mai , 13:20
L’OL a changé la carrière d’Endrick, Mourinho l’avoue
22 mai , 13:00
PSG : De retour pour la finale, Hakimi fonce au tribunal
22 mai , 12:47
Pep Guardiola officialise son départ de Manchester City
22 mai , 12:40
OL : Un cador danois toujours plus proche de Lyon

Derniers commentaires

Daniel Riolo condamné en appel pour « diffamation publique »

"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable et refuse d'aller en appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...

L’OL a changé la carrière d’Endrick, Mourinho l’avoue

T’inquiète va ont vous connais les sardines tant que ça parle pas de l’OM le reste c’est que de la merde selon vous😂

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

Et donc ? L'Afrique serait donc le centre du monde ? Pas besoin d'aller si loin pour voir des animaux se battre pour un territoire notamment ...

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

Ah merde alors, je savais pas qu'ils étaient encartés et en plus avec un Tshirt RN ... Putain les extrémistes sont les rois pour faire des raccourcis quand même ... surtout derrière leurs écrans !

Pep Guardiola officialise son départ de Manchester City

Luis Enrique est peut-être le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais que dire de Pierre Sage ? ^^

CalendrierRésultats

Loading