L'OM a le meilleur gardien d'Europe

Auteur d'un début de saison remarquable avec l'Olympique de Marseille, Geronimo Rulli culmine au sommet d'un classement qui montre qu'il est clairement l'un des gardiens de but les plus en forme du moment.

Une grande saison se fait indéniablement grâce à un grand gardien de but. Le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma sont l'exemple le plus récent et le plus concret. L' Olympique de Marseille n'échappe donc pas à cette règle. Pour réaliser une saison mémorable et donner enfin du plaisir aux supporters, tant sur la scène nationale qu'européenne, les Phocéens vont avoir besoin d'un immense Geronimo Rulli.

Et pour le moment, on ne peut pas dire que le portier argentin faillisse à sa mission. Auteur d'un début de saison canon, marqué par un match stratosphérique face au Real Madrid avec 13 arrêts réalisés, l'ancien Montpelliérain culmine tout en haut d'un classement qui prouve bien que Roberto De Zerbi a une très grande chance de l'avoir dans son effectif.

Rulli au top en Ligue des champions

Selon les statistiques rapportées par Sofascore, Geronimo Rulli est premier au classement des buts évités en Ligue des champions. Après deux rencontres disputées dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le gardien de l'OM compte 2,59 buts évités et devance de très loin Vanja Milinkovic-Savic (1,78) et Nikita Haikin (1,36). Des données qui montrent encore l'impact et l'importance d'avoir un tel gardien pour garder ses buts.

Outre la statistique qui impressionne, Geronimo Rulli est surtout un gardien de but rassurant et capable de briller dans les plus grands rendez-vous. Il aura fallu deux pénaltys tirés par un expert en la matière, Kylian Mbappé, pour que le Real Madrid vienne à bout de l'Olympique de Marseille. Une performance qui lui avait d'ailleurs valu de faire partie de l'équipe-type de la première journée de Ligue des champions.