ICONSPORT_271463_0190

L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage

OM02 oct. , 13:00
parCorentin Facy
0
Quelques semaines après avoir misé 35 millions d’euros sur Igor Paixao, l’OM pourrait tenter de recruter une doublure à son ailier brésilien. Un joueur de Ligue 1 également courtisé par l’OL est ciblé.
Recrue phare de l’Olympique de Marseille cet été, Igor Paixao a fait l’objet d’un très gros transfert. Le Brésilien de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen avec un deal estimé à 35 millions d’euros bonus compris. Après quatre apparitions discrètes, l’ancien joueur du Feyenoord a éclaboussé la rencontre face à l’Ajax Amsterdam de son talent en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Roberto De Zerbi a enfin trouvé le pendant de Mason Greenwood à gauche, un vrai plus pour l’OM.
Mais le club phocéen souhaite maintenant trouver une véritable doublure à Igor Paixao alors que Weah est davantage perçu comme un piston et que les polyvalents Gouiri et Aubameyang sont eux considérés par leur entraîneur comme des joueurs axiaux. D’après les informations du site Jeunes Footeux, un joueur de Ligue 1 a tapé dans l’oeil des décideurs olympiens. Il s’agit de Yann Gboho. Auteur d’un bon début de saison avec Toulouse (2 buts en 6 matchs), l’ailier français de 24 ans est suivi avec attention par l’état-major de l’OM qui pourrait bouger cet hiver si l’occasion se présentait.
Y. Gboho

Y. Gboho

FranceFrance Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Les Violets réclameraient environ 11 millions d’euros pour vendre leur attaquant franco-ivoirien. Un dossier que suivra de très près… l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien avait fait cet été de Yann Gboho sa priorité en cas de départ de Malick Fofana. L’OL aurait aimé faire venir le joueur toulousain en plus du Belge, qui est finalement resté, mais cela n’a pas été possible pour des raisons financières. Reste maintenant à voir à l’avenir, qui de Marseille ou de Lyon aura l’occasion de récupérer Yann Gboho en premier. Le joueur toulousain a en tout cas une excellente cote parmi les cadors de notre championnat et il ne serait pas étonnant de le voir un cran plus haut rapidement.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270899_0034
OM

L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029

ICONSPORT_272201_0246
OL

« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL

ICONSPORT_271316_0339
LOSC

Lille : Giroud provoque un vent de panique à Rome

ICONSPORT_272511_0233
PSG

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Fil Info

16:20
L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029
16:00
« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL
15:40
Lille : Giroud provoque un vent de panique à Rome
15:20
PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour
15:00
EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?
14:40
Malick Fofana secoué, la saison de l'OL dépend de lui
14:24
Deschamps explique le coup de folie Mateta
14:07
EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku
13:40
PSG : Pierre Ménès s'attaque à Vitinha

Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading