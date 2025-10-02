L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage

Quelques semaines après avoir misé 35 millions d’euros sur Igor Paixao, l’OM pourrait tenter de recruter une doublure à son ailier brésilien. Un joueur de Ligue 1 également courtisé par l’OL est ciblé.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille cet été, Igor Paixao a fait l’objet d’un très gros transfert. Le Brésilien de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen avec un deal estimé à 35 millions d’euros bonus compris. Après quatre apparitions discrètes, l’ancien joueur du Feyenoord a éclaboussé la rencontre face à l’Ajax Amsterdam de son talent en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Roberto De Zerbi a enfin trouvé le pendant de Mason Greenwood à gauche, un vrai plus pour l’OM.

Mais le club phocéen souhaite maintenant trouver une véritable doublure à Igor Paixao alors que Weah est davantage perçu comme un piston et que les polyvalents Gouiri et Aubameyang sont eux considérés par leur entraîneur comme des joueurs axiaux. D’après les informations du site Jeunes Footeux, un joueur de Ligue 1 a tapé dans l’oeil des décideurs olympiens. Il s’agit de Yann Gboho. Auteur d’un bon début de saison avec Toulouse (2 buts en 6 matchs), l’ailier français de 24 ans est suivi avec attention par l’état-major de l’OM qui pourrait bouger cet hiver si l’occasion se présentait.

Y. Gboho France • Âge 24 • Attaquant Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Les Violets réclameraient environ 11 millions d’euros pour vendre leur attaquant franco-ivoirien. Un dossier que suivra de très près… l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien avait fait cet été de Yann Gboho sa priorité en cas de départ de Malick Fofana. L’OL aurait aimé faire venir le joueur toulousain en plus du Belge, qui est finalement resté, mais cela n’a pas été possible pour des raisons financières. Reste maintenant à voir à l’avenir, qui de Marseille ou de Lyon aura l’occasion de récupérer Yann Gboho en premier. Le joueur toulousain a en tout cas une excellente cote parmi les cadors de notre championnat et il ne serait pas étonnant de le voir un cran plus haut rapidement.