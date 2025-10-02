ICONSPORT_272416_0140

O'Riley sidère De Zerbi, l'OM contacte Brighton

OM02 oct. , 11:40
parCorentin Facy
Recruté par l’OM en catastrophe dans les derniers jours du mercato pour compenser le départ d’Adrien Rabiot, Matt O’Riley s’est acclimaté à la vitesse de l’éclair dans le dispositif tactique de Roberto De Zerbi.
Titulaire pour la première fois avec l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Real Madrid il y a deux semaines, l’international danois n’est plus sorti du onze de départ phocéen. Titulaire contre le PSG, Strasbourg et l’Ajax Amsterdam, Matt O’Riley s’impose déjà comme un joueur essentiel aux yeux de Roberto De Zerbi. Adroit sur le plan technique et précieux dans le pressing et dans sa faculté à répéter les courses, le joueur prêté par Brighton est une excellente surprise pour les supporters de l’OM.
Bémol, il n’est que prêté sans option d’achat par le club anglais au contraire d’Arthur Vermeeren, qui est lui prêté par Leipzig avec une option d’achat. Selon les informations de Live Foot, il existe chez les dirigeants marseillais une pointe de regret concernant Matt O’Riley, pour qui ils auraient aimé inclure une option d’achat. Ce n’est pas le cas, ce qui ne veut pas dire que Medhi Benatia et Pablo Longoria ne vont pas tenter de trouver un accord avec Brighton pour un potentiel transfert définitif. Et pour preuve, le média affirme que l’état-major de l’Olympique de Marseille souhaiterait prendre les devants afin de négocier avec le club anglais un transfert du milieu de terrain danois de 24 ans.
L’idée des décideurs olympiens serait de tenter de trouver un accord en janvier prochain, soit avant que la cote de Matt O’Riley, qui a de grandes chances de disputer la Coupe du monde avec le Danemark, augmente de trop. Reste à savoir combien l’OM est prêt à poser sur la table pour son nouvel homme à tout faire du milieu de terrain, valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Une situation à suivre de près d’autant qu’après le match face à l’Ajax mardi soir, Medhi Benatia a également fait savoir que Marseille serait probablement intéressé pour lever l’option d’achat d’Arthur Vermeeren. Un autre joueur évalué à une vingtaine de millions d’euros.
Derniers commentaires

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "

