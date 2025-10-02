OM : De Zerbi fait halluciner ses joueurs

Roberto De Zerbi a gagné sa bataille tactique contre son homologue néerlandais John Heitinga mardi pour permettre à l’OM de terrasser l’Ajax (4-0). L’entraîneur italien a d’ailleurs scotché ses joueurs.

Favori sur le papier, l’Olympique de Marseille était très attendu mardi soir face à l’Ajax Amsterdam pour sa grande première au Vélodrome cette saison en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas déçu leur public avec un large succès 4-0 face aux Néerlandais. Sans dominer outrageusement les débats, l’OM a fait preuve d’une intelligence et d’une maturité impressionnantes pour anéantir en moins de 30 minutes les espoirs des joueurs de l’Ajax. Ce succès est avant tout celui de Roberto De Zerbi. Au lendemain du succès olympien, RMC révèle les coulisses des choix tactiques du coach italien.

Toute la nuit précédant le match, les absences des attaquants néerlandais Kasper Dolberg et surtout Wout Weghorst ont fait cogiter De Zerbi, conscient que l’Ajax aurait un jeu moins direct et davantage basé sur la possession. Le matin du match, Roberto De Zerbi a ainsi changé ses plans et a dévoilé sa tactique aux joueurs au cours d’une séance vidéo. Dans celle-ci, Roberto De Zerbi a énormément insisté sur l’importance et l’agressivité du pressing, sans pour autant être impatient dans celui-ci. Le coach de l’OM a assuré à ses joueurs que la transition serait une arme fatale dans ce match, avec une équipe de l’Ajax qui allait vouloir posséder le ballon mais qui était extrêmement fébrile défensivement.

Le plan de De Zerbi a fonctionné à merveille

C’est d’ailleurs pour agresser les milieux néerlandais que De Zerbi a choisi Vermeeren, Nadir et O’Riley, trois joueurs très actifs dans le pressing et capables de courir à haute intensité sur une longue période. « Des paroles aux actes: deux buts sont venus d’une récupération haute, celui de Mason Greenwood, et le deuxième de Paixao, suite à un ballon "gratté" à 25 mètres du but par Arthur Vermeeren. Et la vitesse a été un élément clé de la rencontre, en faveur de l’OM » raconte le journaliste Florent Germain, confirmant que le plan tactique de Roberto De Zerbi s’est déroulé exactement comme le coach italien l’avait expliqué à ses joueurs. Une vraie satisfaction pour l’entraîneur de l’OM, qui a définitivement gagné le crédit et l’admiration de ses joueurs. Bref, le coach marseillais a eu tout bon mardi face à l'Ajax.