OM : De Zerbi fait halluciner ses joueurs

02 oct.
Corentin Facy
Roberto De Zerbi a gagné sa bataille tactique contre son homologue néerlandais John Heitinga mardi pour permettre à l’OM de terrasser l’Ajax (4-0). L’entraîneur italien a d’ailleurs scotché ses joueurs.
Favori sur le papier, l’Olympique de Marseille était très attendu mardi soir face à l’Ajax Amsterdam pour sa grande première au Vélodrome cette saison en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas déçu leur public avec un large succès 4-0 face aux Néerlandais. Sans dominer outrageusement les débats, l’OM a fait preuve d’une intelligence et d’une maturité impressionnantes pour anéantir en moins de 30 minutes les espoirs des joueurs de l’Ajax. Ce succès est avant tout celui de Roberto De Zerbi. Au lendemain du succès olympien, RMC révèle les coulisses des choix tactiques du coach italien.
Toute la nuit précédant le match, les absences des attaquants néerlandais Kasper Dolberg et surtout Wout Weghorst ont fait cogiter De Zerbi, conscient que l’Ajax aurait un jeu moins direct et davantage basé sur la possession. Le matin du match, Roberto De Zerbi a ainsi changé ses plans et a dévoilé sa tactique aux joueurs au cours d’une séance vidéo. Dans celle-ci, Roberto De Zerbi a énormément insisté sur l’importance et l’agressivité du pressing, sans pour autant être impatient dans celui-ci. Le coach de l’OM a assuré à ses joueurs que la transition serait une arme fatale dans ce match, avec une équipe de l’Ajax qui allait vouloir posséder le ballon mais qui était extrêmement fébrile défensivement.

Le plan de De Zerbi a fonctionné à merveille

C’est d’ailleurs pour agresser les milieux néerlandais que De Zerbi a choisi Vermeeren, Nadir et O’Riley, trois joueurs très actifs dans le pressing et capables de courir à haute intensité sur une longue période. « Des paroles aux actes: deux buts sont venus d’une récupération haute, celui de Mason Greenwood, et le deuxième de Paixao, suite à un ballon "gratté" à 25 mètres du but par Arthur Vermeeren. Et la vitesse a été un élément clé de la rencontre, en faveur de l’OM » raconte le journaliste Florent Germain, confirmant que le plan tactique de Roberto De Zerbi s’est déroulé exactement comme le coach italien l’avait expliqué à ses joueurs. Une vraie satisfaction pour l’entraîneur de l’OM, qui a définitivement gagné le crédit et l’admiration de ses joueurs. Bref, le coach marseillais a eu tout bon mardi face à l'Ajax.

Champions League

30 septembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão6'Barbosa da Paixão12'Greenwood26'Aubameyang52'
4
0
Match terminé
Ajax
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
R. Moro Prescoli
AjaxAjax
SORT
M. Godts
AjaxAjax
Remplacement
82
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
79
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
76
A. Gaaei
AjaxAjax
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

« A lui de choisir sa vie », Lamine Yamal entre Messi et Neymar

Il suit le chemin de Vinicuis , dans la contreverse , oubliant parfois-souvent le terrain .

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Ce qui est certain c'est que le foot n'existe plus a Marseille depuis qu'il n'y a plus l'argent et la corruption de Tapie pour gagner des matchs: 1 L1 et 0 coupe de France en 33 années... 🤣😂🤣

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

En fait y'a que chez toi que la banlieue c'est une insulte... Mais à la fin qui est champion d'Europe?

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Ah le ZgegRoi dans toute sa splendeur 🤣 Toujours à raconter de la m.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Franchement, y'a pas débat, il n'est pas hors jeu, ça se voit au ralenti et c'est confirmé par la 3D de la VAR.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

