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Leverkusen-OM : Les choix forts de Genesio dévoilés

Leverkusen-OM : Les choix forts de Genesio dévoilés

OM
parGuillaume Conte
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Bruno Genesio a annoncé qu'il ne comptait pas abandonner la Coupe d'Europe, et il compte bien le prouver ce jeudi soir sur le terrain du Bayer Leverkusen.
Et si l’OM réalisait le gros coup ce jeudi soir, à Leverkusen. Entre l’équipe allemande leader de la compétition et l’OM qui fait partie des quatre derniers avec zéro point, le match a tout d’un parfait déséquilibre. Surtout que Bruno Genesio a annoncé après la victoire face à Toulouse qu’il était bien obligé de faire tourner avec un effectif limité pour garder un minimum de fraicheur pour le championnat. Mais l’entraineur marseillais avait aussi laissé entendre qu’il ne laisserait jamais tomber la Coupe d’Europe, pour qui il faut souvent se battre pour aller chercher une place.

Genesio joint la parole aux actes en Coupe d'Europe

« J'y crois vraiment, j'entends plein de choses comme quoi on abandonne la Coupe d'Europe et ce n'est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces mais on n'abandonne pas la Coupe d'Europe. On ne passe pas une année à se battre pour se qualifier, pour la galvauder ensuite », avait notamment lancé l’entraineur de l’OM à la veille du match à Leverkusen.
Et ce jeudi, à quelques heures du coup d’envoi, il se murmure que Bruno Genesio pourrait tout de même aligner une équipe bien plus compétitive et expérimentée que prévue. L’Equipe et La Provence sont d’accord sur les grandes lignes de la composition que l’entraineur français veut mettre en place.
Gouiri en pointe, Paixao et Weah sur les cotés, animeront l’attaque, soutenus par Abdelli, Kondogbia et Hojbjerg. A part le jeune Bezahaf à droite, la défense sera relativement expérimentée avec Garcia à gauche, et Aguerd dans l’axe en compagne d’Egan-Riley. Pas forcément de quoi faire trembler l’Europe, mais un signe que l’OM ne compte pas être ridicule en Allemagne, et espère aller chercher un résultat pour garder l’espoir d’une qualification. Dans les choix forts, seul Amine Harit et Emerson, au repos ou légèrement touchés, seront dispensés de ce déplacement.
A l’heure où l’OM redresse la tête en Ligue 1, un réveil en Coupe d’Europe donnerait un tout autre relief à la première partie de saison du club provençal.

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