TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM de Bruno Genesio défie le Bayer Leverkusen ce jeudi (21h00) pour la 4e journée de Ligue Europa, à suivre sur Canal+. Marseille veut prendre ses premiers points en C3 après une belle série de quatre victoires en Ligue 1.

Toujours bredouilles après trois journées en Ligue Europa, les Olympiens jouent déjà gros en Allemagne. En effet, battus coup sur coup par le Besiktas, l’Olympiakos puis le Sturm Graz, les hommes de Bruno Genesio pointent à une peu reluisante 34e place, avec zéro point et un seul petit but inscrit. Seul problème, le calendrier ne leur fait aucun cadeau puisque Marseille est contraint d’aller défier l'une des grosses cylindrées de cette C3.

Car son adversaire est habitué à ces batailles européennes. Le club de la Rhénanie, champion d'Allemagne il y a deux ans, brille en Ligue Europa avec trois victoires en trois matchs et pas le moindre but encaissé. Autrement dit, l’OM débarque dans la peau de l'outsider. Sur le papier, Leverkusen est en effet le grand favori, mais l'OM reste tout de même sur quatre victoires de suite en Ligue 1, alors que la formation allemande vient de subir deux défaites de rang en Bundesliga. De quoi donner quelques chances au club phocéen, même si Genesio a confié qu'il allait faire tourner son effectif.

A quelle heure aura lieu le coup d'envoi de Leverkusen-OM ?

Le coup d’envoi de cette rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa sera donné ce jeudi 5 novembre à 21h00 (heure de Paris) à la BayArena de Leverkusen.

Sur quelle chaîne TV suivre Leverkusen - OM ?

La rencontre sera à suivre sur Canal+, ainsi que sur le canal Canal+ Live 1, le groupe Canal+ détenant l’exclusivité de la Ligue Europa dans l’Hexagone.