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Europa League

TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OM
parClaude Dautel
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L’OM de Bruno Genesio défie le Bayer Leverkusen ce jeudi (21h00) pour la 4e journée de Ligue Europa, à suivre sur Canal+. Marseille veut prendre ses premiers points en C3 après une belle série de quatre victoires en Ligue 1.
Toujours bredouilles après trois journées en Ligue Europa, les Olympiens jouent déjà gros en Allemagne. En effet, battus coup sur coup par le Besiktas, l’Olympiakos puis le Sturm Graz, les hommes de Bruno Genesio pointent à une peu reluisante 34e place, avec zéro point et un seul petit but inscrit. Seul problème, le calendrier ne leur fait aucun cadeau puisque Marseille est contraint d’aller défier l'une des grosses cylindrées de cette C3.
Car son adversaire est habitué à ces batailles européennes. Le club de la Rhénanie, champion d'Allemagne il y a deux ans, brille en Ligue Europa avec trois victoires en trois matchs et pas le moindre but encaissé. Autrement dit, l’OM débarque dans la peau de l'outsider. Sur le papier, Leverkusen est en effet le grand favori, mais l'OM reste tout de même sur quatre victoires de suite en Ligue 1, alors que la formation allemande vient de subir deux défaites de rang en Bundesliga. De quoi donner quelques chances au club phocéen, même si Genesio a confié qu'il allait faire tourner son effectif.

A quelle heure aura lieu le coup d'envoi de Leverkusen-OM ?

Le coup d’envoi de cette rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa sera donné ce jeudi 5 novembre à 21h00 (heure de Paris) à la BayArena de Leverkusen.

Sur quelle chaîne TV suivre Leverkusen - OM ?

La rencontre sera à suivre sur Canal+, ainsi que sur le canal Canal+ Live 1, le groupe Canal+ détenant l’exclusivité de la Ligue Europa dans l’Hexagone.
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Derniers commentaires

Lens prend une correction historique face à Côme

Une équipe en D2 italienne, mais dont le travail est maintenant reconnu non ? Ils sont pas en LDC sur un coup de chance non plus, comme Brest, Montpellier ou Auxerre Je compare pas ce match à la déroute face à l'armada du Barca, mais sur un match si tu joue aos le jeux, les scénarios les plus fous peuvent arriver Man U restera un trauma pendant de longues années, laisser filer un tel match est honteux aussi, surtout en dégageant loin devant des que tu récupérer le Ballon, alors que tu avais marquer 2 buts, en infériorité numérique, à Old Trafford Chacun ses casseroles

Lens prend une correction historique face à Côme

Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi

Le Sporting officialise la signature de Paulo Fonseca

On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.

Lens prend une correction historique face à Côme

Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.

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