TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
A quelle heure aura lieu le coup d'envoi de Leverkusen-OM ?
Sur quelle chaîne TV suivre Leverkusen - OM ?
Fil Info
Derniers commentaires
Une équipe en D2 italienne, mais dont le travail est maintenant reconnu non ? Ils sont pas en LDC sur un coup de chance non plus, comme Brest, Montpellier ou Auxerre Je compare pas ce match à la déroute face à l'armada du Barca, mais sur un match si tu joue aos le jeux, les scénarios les plus fous peuvent arriver Man U restera un trauma pendant de longues années, laisser filer un tel match est honteux aussi, surtout en dégageant loin devant des que tu récupérer le Ballon, alors que tu avais marquer 2 buts, en infériorité numérique, à Old Trafford Chacun ses casseroles
Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi
On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.
Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁
Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11