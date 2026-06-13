L’OM avait un plan, Balerdi gâche tout

En manque de liquidités, l’Olympique de Marseille comptait sur une grosse vente de Leonardo Balerdi dans les prochaines semaines. La direction espérait voir son défenseur central augmenter sa cote durant le Mondial 2026. Mais sa blessure avec l’Argentine contrecarre les plans de ses dirigeants.

Jusqu’au bout, cette saison n’aura rien épargné à Leonardo Balerdi. Le défenseur central a vécu un exercice plein de déception avec l’Olympique de Marseille . Histoire de terminer sur une note positive, une participation à la Coupe du monde 2026 aurait pu lui redonner le sourire. Mais l’international argentin s’est à nouveau blessé au mollet pendant la préparation de l’Albiceleste. Contraint de déclarer forfait, le Marseillais vit mal son coup dur et n’est pas le seul affecté.

Pour des raisons bien différentes, le club phocéen regrette également son retour à l’infirmerie. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre avant la clôture des comptes le 30 juin. Outre l’Anglais Mason Greenwood, Leonardo Balerdi représentait une belle valeur marchande et une opportunité idéale de se refaire une santé financière. Malheureusement pour la direction olympienne, son indisponibilité devrait empêcher toute vente rapide. Mais surtout, son prix risque d’en subir les conséquences. L’Olympique de Marseille avait effectivement hâte de voir son cadre briller au Mondial, indique le quotidien régional La Provence.

L'OM peut perdre gros

De bonnes performances dans la plus prestigieuse des compétitions auraient augmenté la valeur du défenseur central. Le plan a finalement échoué au moment où le site de Transfermarkt estime le prix de Leonardo Balerdi à 18 millions d’euros. Le club de Frank McCourt en espère sûrement davantage sachant que le joueur sous contrat jusqu’en 2028 intéresse des grands d’Europe. Le mois dernier, Tuttosport annonçait la Juventus Turin, la Roma et l’Atlético Madrid attirés par le profil de l’Olympien. Mais ça, c’était avant d’apprendre son pépin physique lié à une mauvaise gestion du staff médical marseillais.