L'OM et Balerdi, c'est fini
Leonardo Balerdi va quitter l'OM

L’OM avait un plan, Balerdi gâche tout

OM13 juin , 19:00
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
En manque de liquidités, l’Olympique de Marseille comptait sur une grosse vente de Leonardo Balerdi dans les prochaines semaines. La direction espérait voir son défenseur central augmenter sa cote durant le Mondial 2026. Mais sa blessure avec l’Argentine contrecarre les plans de ses dirigeants.
Jusqu’au bout, cette saison n’aura rien épargné à Leonardo Balerdi. Le défenseur central a vécu un exercice plein de déception avec l’Olympique de Marseille. Histoire de terminer sur une note positive, une participation à la Coupe du monde 2026 aurait pu lui redonner le sourire. Mais l’international argentin s’est à nouveau blessé au mollet pendant la préparation de l’Albiceleste. Contraint de déclarer forfait, le Marseillais vit mal son coup dur et n’est pas le seul affecté.
Pour des raisons bien différentes, le club phocéen regrette également son retour à l’infirmerie. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre avant la clôture des comptes le 30 juin. Outre l’Anglais Mason Greenwood, Leonardo Balerdi représentait une belle valeur marchande et une opportunité idéale de se refaire une santé financière. Malheureusement pour la direction olympienne, son indisponibilité devrait empêcher toute vente rapide. Mais surtout, son prix risque d’en subir les conséquences. L’Olympique de Marseille avait effectivement hâte de voir son cadre briller au Mondial, indique le quotidien régional La Provence.

L'OM peut perdre gros

De bonnes performances dans la plus prestigieuse des compétitions auraient augmenté la valeur du défenseur central. Le plan a finalement échoué au moment où le site de Transfermarkt estime le prix de Leonardo Balerdi à 18 millions d’euros. Le club de Frank McCourt en espère sûrement davantage sachant que le joueur sous contrat jusqu’en 2028 intéresse des grands d’Europe. Le mois dernier, Tuttosport annonçait la Juventus Turin, la Roma et l’Atlético Madrid attirés par le profil de l’Olympien. Mais ça, c’était avant d’apprendre son pépin physique lié à une mauvaise gestion du staff médical marseillais.

Lire aussi

OM : Furieux, Balerdi exige son départ de MarseilleOM : Furieux, Balerdi exige son départ de Marseille
Articles Recommandés
ICONSPORT_366590_0290
OL

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Diomandé ICONSPORT_368271_0046
PSG

Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Richard ICONSPORT_367625_0004
OM

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

Fil Info

15 juin , 8:40
L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros
15 juin , 8:20
Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME
15 juin , 8:15
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 8:00
OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille
15 juin , 7:00
La Suède massacre la Tunisie
15 juin , 7:00
TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
15 juin , 6:56
La Côte d'Ivoire surprend l'Equateur sur le gong
15 juin , 00:08
CdM 2026 : Cote d'Ivoire-Equateur : les compos (01h00 sur BeIN 1)
15 juin , 00:04
Le Japon freine deux fois les Pays-Bas

Derniers commentaires

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

on verra bien

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco

Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose

Fier d'avoir écrit vos merdes d'articles ne donnant comme partant ?

Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

A ce prix gardons Barcola ...

PSG : Mbappé remercie Al-Khelaïfi de l'avoir emmené au Real Madrid

T un beau pour..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading