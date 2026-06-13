OM : Ni Pagis, ni Magnetti, il démonte deux rumeurs

L'OM n'a pas encore fait signer Bruno Genesio que déjà des rumeurs circulent sur les possibles renforts du club phocéen. Les noms de Pablo Pagis et d'Hugo Magnetti circulent du côté du Vélodrome, mais tout serait faux.

Dans le petit jeu des rumeurs, Pablo Pagis et Hugo Magnetti ont été cités comme de probables futurs joueurs de l'Olympique de Marseille , Grégory Lorenzi étant très actif sur ces deux dossiers. Tout cela semblait possible, les deux joueurs ayant un profil Genesio-compatible et un prix pas excessif. Cependant, ce samedi, Mohamed Toubache-TER a tordu le cou à ces deux possibles signatures à Marseille. Pour l'insider, si ces deux noms sont sortis, ce n'est pas du tout parce que le nouveau directeur sportif de l'OM s'intéresse à eux, mais tout simplement parce que les agents veulent faire parler de leurs joueurs alors que le marché estival des transferts va débuter. L'insider a tenu à mettre les choses au point dans ces deux dossiers supposés de l'Olympique de Marseille.

L'OM victime d'agents très pressés

Mohamed Toubache-Ter n'a aucun mal à balancer sur Pablo Pagis et Hugo Magnetti. « Marseille n’est pas sur Magnetti. Marseille n’est pas sur Pagis. Pour le dossier Pagis, c’est son agent qui a contacté Marseille !!! (...) Faut juste arrêter de prendre les gens pour des imbéciles & faire croire que Marseille désire Pagis alors que c’est son agent qui fait le forcing », précise l'insider, qui en dit plus concernant Pablo Pagis. En effet, l'ancien responsable de la communication du SCO précise que le RC Lens est toujours une destination envisagée pour l'ailier gauche du FC Lorient. Concernant Hugo Magnetti, qui sera libre dans un an, l'insider n'en dit pas plus, le joueur brestois n'étant visiblement pas sur les tablettes de Grégory Lorenzi, ancien directeur sportif du club breton qui a rejoint l'OM ces dernières semaines pour succéder à Medhi Benatia.