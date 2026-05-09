Les joueurs manipulés, l’OM s’est fait griller

Puni après la défaite à Nantes (3-0) le week-end dernier, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont subi une longue mise au vert. Mais pour Laurent Bonnart, cette mesure sert surtout à cacher les erreurs de la direction.

A moins d’un miracle, l’Olympique de Marseille finira la saison sur un échec. L’équipe entraînée par Habib Beye ne devrait pas se qualifier pour la Ligue des Champions. On parlait pourtant d’un effectif compétitif en début de saison, à tel point que l’on s’interrogeait sur sa capacité à rivaliser avec le Paris Saint-Germain. La réalité est pourtant bien différente, constate Laurent Bonnart, persuadé que le groupe a mal été construit l’été dernier.

« Il y a des bons mecs dans cet effectif, a reconnu l’ancien Marseillais dans La Provence. Mais cela ne suffit pas... On est à Marseille, il faut des mecs costauds mentalement, avec la tête sur les épaules. Quand tu construis ton équipe au mercato, tu dois t'appuyer sur ton entraîneur et le style de jeu qu'il veut développer. Il ne faut pas faire un marché seulement sur des opportunités. Il faut construire tout en étant objectif sur ses moyens, en sachant que l'on ne va pas dépenser des sommes folles sur un seul joueur. »

Sans la nommer dans cet extrait, Laurent Bonnart accusait déjà la direction. Ces mêmes dirigeants qui, selon lui, ont organisé une longue mise au vert en guise de punition pour dissimuler leurs propres erreurs. « Ça ne fait jamais plaisir à personne, on est isolé. Quand tu fais une mise au vert avant une finale de coupe d’Europe, tu ne vis pas les choses de la même façon. Dans le cas de l’OM, tu gamberges, tu maronnes, tout le monde est tendu », a décrit le champion de France avec Marseille en 2010.

« Je ne suis pas fan non plus du cumul des mises au vert. Le sportif est aussi un homme qui fonctionne avec sa sphère privée, a besoin de sa femme et de ses enfants. Je ne suis pas sûr qu’une mise au vert à rallonge porte ses fruits, a-t-il commenté. Les dirigeants se disent qu’ils ont fait leur boulot et balancent la patate chaude aux joueurs… Mais les mises au vert n'augmentent pas les chances de faire un super match. Il y a de l'instabilité car les dirigeants sont trop dans l'émotion et pas dans la construction. Il faut de la sérénité, de la confiance. » Laurent Bonnart n’est donc pas mécontent d’assister à des changements dans l’organigramme.