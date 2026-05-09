OM : Medhi Benatia annoncé très proche d'un club

Medhi Benatia quittera l'OM après le match contre Rennes, dans une semaine au Vélodrome. L'actuel directeur du football de Marseille serait déjà en contact avancé avec une équipe italienne.

L'ancien footballeur international marocain a longtemps eu une excellente image auprès des supporters marseillais, notamment parce qu'il a explicitement permis à l'Olympique de Marseille de recruter des joueurs que personne n'attendait. Cependant, depuis sa vraie-fausse démission, et sa brouille avec Pablo Longoria, Medhi Benatia a perdu sa popularité. Y compris sur les réseaux sociaux où certains ont affirmé qu'il s'était mis dans la poche quelques sérieux influenceurs marseillais. Mais, tout cela va bientôt ressembler à de l'histoire ancienne, puisque Medhi Benatia a confirmé son départ de l'OM en fin de saison. Sortant de son silence absolu après la défaite à Lorient, dans une séquence qui fera date, Benatia va devoir retrouver du boulot et à en croire la presse italienne, son dossier est déjà en bonne position sur le bureau des dirigeants de l'AS Rome.

Benatia à la Roma, Massara à l'OM ?