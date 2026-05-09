OM : Medhi Benatia annoncé très proche d'un club

Sergio : Le Qatar achète des trophées, et toi, quand est-ce que tu vas t'acheter un cerveau ?
c est marrant. les cretins sont deja tombés dans le panneau debut de semaine..... 2X en 1 semaine? nonnn impossible! quoique..... vu les champions c est possible
je suis ok avec toi
ou casser la ville comme vos kassos. voir se battre entre eux comme des animaux de foire
On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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