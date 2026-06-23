Ligue 2

Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade

Ligue 223 juin , 9:46
parClaude Dautel
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Selon BFM, un footballeur de Ligue 2 est en état de mort cérébrale après s'être noyé lors d'une baignade dans le Rhône.
BFM et Le Progrès annoncent ce mardi qu'un joueur de Ligue 2, dont l'identité n'a pas été révélée, se trouve actuellement dans un état de mort cérébrale. Lundi, en fin d'après-midi, ce footballeur se baignait dans le Rhône avec deux amis, et à priori les trois personnes ont été surprises par le courant. Si deux des nageurs ont été réanimés par les secours rapidement arrivés sur place, le footballeur en question est, lui, en état de mort cérébrale. Selon BFM, le drame se serait déroulé dans la commune de Caluire-et-Cuire, située près de Lyon. Ces informations ont été confirmées par le Procureur de Lyon, qui a confirmé qu'une enquête avait été déclenchée afin de connaître les causes de cet accident.
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on a pas de 9 tocard que tu es

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En lisant ces articles si l om vend tout cses joueurs 20/25 a la fin ils finiront par avoir plus de 200 millions en vente de joueurs 🤣🤣🤣🤣🤣 c est ridicule ...foot ooo il faut arrêter le delire ..vous pouvez pas continuer a ecrie autant de conneries...

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Quand ils jouent à leur niveau, les troupeaux gagnent leur match, no soucis mais encore faut il que les chèvres se bougent un minimum … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Tout a fait, la pression va monter sur les arbitres et sur les matchs décisifs cela risquent de jouer des tours à la bande à Messi. Mais en attendant il faut s'assurer que les gros passent pour vendre des billets et justifier les droits télé.

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Et finalement c’est mieux que la pression monte dès maintenant et pas au dernier moment d’un match à élimination directe … 😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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