Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade

Selon BFM, un footballeur de Ligue 2 est en état de mort cérébrale après s'être noyé lors d'une baignade dans le Rhône.

BFM et Le Progrès annoncent ce mardi qu'un joueur de Ligue 2, dont l'identité n'a pas été révélée, se trouve actuellement dans un état de mort cérébrale. Lundi, en fin d'après-midi, ce footballeur se baignait dans le Rhône avec deux amis, et à priori les trois personnes ont été surprises par le courant. Si deux des nageurs ont été réanimés par les secours rapidement arrivés sur place, le footballeur en question est, lui, en état de mort cérébrale. Selon BFM, le drame se serait déroulé dans la commune de Caluire-et-Cuire, située près de Lyon. Ces informations ont été confirmées par le Procureur de Lyon, qui a confirmé qu'une enquête avait été déclenchée afin de connaître les causes de cet accident.