France Pierron prise dans une polémique XXL

TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison

TV23 juin , 11:00
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le retour de France Pierron aux commandes de l'émission L'Equipe de Choc n'aura pas lieu ce mardi. Le groupe L'Equipe a décidé de se donner du temps pour réfléchir à la séquence qui vient de se dérouler.
Pierre Bouby, passé en quelques heures du rôle de consultant à celui d'animateur de l'émission programmée quotidiennement à 11 heures, conservera ce statut jusqu'à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain. Après la polémique mondiale, même David Beckham en a parlé, provoquée par les propos de France Pierron sur le souhait de Jérémy Doku de quitter l'équipe de Belgique pour rejoindre son épouse, qui doit accoucher cette semaine, le média sportif a répété que l'attitude de l'animatrice était impossible à justifier. Tout en précisant que la campagne de haine sur les réseaux sociaux contre France Pierron était scandaleuse, le groupe L'Equipe a précisé que cette dernière était mise de côté jusqu'à la fin de la saison. Une décision justifiée par le fait que le média ne voulait pas agir dans le climat actuel.

Les propos de France Pierron déclenchent un buzz mondial

« Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera L’Equipe de Choc jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain », précise le groupe L'Equipe. Reste désormais à savoir si France Pierron sera toujours à l'antenne la saison prochaine, car du côté de la chaîne sportive on semble bien embarrassé par cette histoire, laquelle lui vaut bien des critiques, et pas uniquement par la teneur des propos de la journaliste. Nombreux sont ceux qui pensent que la chaîne L'Equipe organise des talk-shows pour justement provoquer ce genre de buzz et qu'elle ne doit pas ensuite s'étonner que cela tourne parfois au vinaigre. Mais s'agissant de France Pierron, qui est un des visages les plus populaires de la chaîne, forcément le dossier n'est pas facile à gérer.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368858_0033
Equipe de France

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

ICONSPORT_367383_1974
PSG

PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos

l ol ecrabouille textor et le dossier botafogo iconsport 253092 0057 398328
OL

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

Ligue 2
Ligue 2

Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade

Fil Info

23 juin , 11:30
EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine
23 juin , 10:30
PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos
23 juin , 10:00
L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait
23 juin , 9:46
Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade
23 juin , 9:20
L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters
23 juin , 9:00
La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment
23 juin , 8:40
PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces
23 juin , 8:20
OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME
23 juin , 8:00
L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait

Derniers commentaires

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Ben ouais... cette Coupe du Monde est aussi le jubilé de Lionel Messi.

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

Et ça recommence comme la saison dernière avec l'histoire fantôme des 200 millions d'euros que l'OL devait trouver pour rester en Ligue1. Bande de truffes ! ^^

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

c est bien ta description point par point. c est clair. Le bon troll de base, qui sort des vannes de collegiennes..... un beauf dans toute sa splendeur. tellement toi !

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

"Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France" euh non l'argentine avait déjà été bien avantagé même avant; les adversaires ne comprenaient jamais pourquoi l'argentine pouvait faire ce qu'elle voulait durant tout le mondial 2022. Faut croire que ça continue en 2026. Après j'ai toujours vu un lien entre l'arrivée de messi au PSG (qatar) juste avant la coup du monde au qatar, et son transfère juste après aux US (coupe du monde aux US)

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

Bla.. Bla.. Bla..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading