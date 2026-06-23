TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison

Le retour de France Pierron aux commandes de l'émission L'Equipe de Choc n'aura pas lieu ce mardi. Le groupe L'Equipe a décidé de se donner du temps pour réfléchir à la séquence qui vient de se dérouler.

Pierre Bouby, passé en quelques heures du rôle de consultant à celui d'animateur de l'émission programmée quotidiennement à 11 heures, conservera ce statut jusqu'à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain. Après la polémique mondiale, même David Beckham en a parlé, provoquée par les propos de France Pierron sur le souhait de Jérémy Doku de quitter l'équipe de Belgique pour rejoindre son épouse, qui doit accoucher cette semaine, le média sportif a répété que l'attitude de l'animatrice était impossible à justifier. Tout en précisant que la campagne de haine sur les réseaux sociaux contre France Pierron était scandaleuse, le groupe L'Equipe a précisé que cette dernière était mise de côté jusqu'à la fin de la saison. Une décision justifiée par le fait que le média ne voulait pas agir dans le climat actuel.

Les propos de France Pierron déclenchent un buzz mondial

« Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera L’Equipe de Choc jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain », précise le groupe L'Equipe. Reste désormais à savoir si France Pierron sera toujours à l'antenne la saison prochaine, car du côté de la chaîne sportive on semble bien embarrassé par cette histoire, laquelle lui vaut bien des critiques, et pas uniquement par la teneur des propos de la journaliste. Nombreux sont ceux qui pensent que la chaîne L'Equipe organise des talk-shows pour justement provoquer ce genre de buzz et qu'elle ne doit pas ensuite s'étonner que cela tourne parfois au vinaigre. Mais s'agissant de France Pierron, qui est un des visages les plus populaires de la chaîne, forcément le dossier n'est pas facile à gérer.