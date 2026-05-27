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Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

OM27 mai , 21:00
parCorentin Facy
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Bruno Genesio se rapproche de Marseille. Libre depuis son départ du LOSC, le technicien de 59 ans a rencontré Stéphane Richard, et le patron du futur président de l’OM a fait mouche.
Officiellement libre de tout contrat depuis lundi, Bruno Genesio ne manque pas de courtisans. En Ligue 1, le Paris FC et l’AS Monaco l’ont contacté… tout comme l’Olympique de Marseille. Le club phocéen fait de l’ex-entraîneur de l’OL et du Stade Rennais sa priorité pour succéder à Habib Beye sur le banc marseillais. Confronté à une rude concurrence made in France sur ce dossier, la direction olympienne souhaite aller très vite.
Tandis que Grégory Lorenzi va prochainement entrer en fonctions comme directeur sportif, le futur président Stéphane Richard a pris les choses en main pour accélérer le processus en ce qui concerne Bruno Genesio. Et cela risque de faire mouche très rapidement selon Foot Mercato. En effet, le média nous apprend que l’ancien patron d’Orange et l’entraîneur qui vient de faire deux ans au LOSC ont longuement échangé dans l’optique d’une potentielle collaboration.

Richard a marqué des points avec Genesio

Les discussions ont été constructives et fructueuses. Bruno Genesio et Stéphane Richard partagent la même vision pour relancer l’OM et entamer un nouveau cycle en Provence. L’optimisme est total quant à la signature de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Une nouvelle qui donne la banane aux joueurs, ravis de voir un manager réputé pour sa gestion humaine et ses bonnes relations avec son groupe, se rapprocher du club.

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Très vite, Stéphane Richard et le futur directeur sportif olympien Grégory Lorenzi ont identifié Bruno Genesio comme leur cible principale pour prendre la succession d’Habib Beye. Si le dossier venait à être bouclé rapidement, la satisfaction serait alors totale dans les rangs marseillais et tout ce beau monde pourrait alors se mettre au travail pour préparer sereinement le mercato et la saison 2026-2027.
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Derniers commentaires

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique

Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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