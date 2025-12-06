Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM

Un club d'Arabie Saoudite a craqué sur Leonardo Balerdi en vue de cet hiver. L'OM pourrait réaliser une très belle affaire, mais un élément important bloque tout.

Moins impérial cette saison, Leonardo Balerdi n’est plus jugé comme un joueur indiscutable, malgré son brassard de capitaine de l'Olympique de Marseille . Cela explique aussi pourquoi les rumeurs de transferts commencent à fleurir à quelques semaines du début du mercato hivernal. La Juventus souhaite le récupérer après l’avoir courtisé cet été, mais la Vieille Dame aura du mal à aligner le montant rêvé par l’OM, soit au moins 30 millions d’euros.

En revanche, à cette hauteur, l’Arabie Saoudite sera au rendez-vous. Le journaliste spécialiste du mercato Matteo Moretto a dévoilé ce vendredi que le club d’Al-Qadsiah voulait s’offrir le défenseur central cet hiver. La formation basée à Khobar a déjà traité par le passé avec Pablo Longoria, récupérant Pierre-Emerick Aubameyang il y a deux ans de cela lors d’un transfert à hauteur de 1 ME. Cette fois-ci, la somme serait bien plus importante et pourrait permettre à l’OM de faire une très grosse vente.

Mais il y a toutefois un hic majeur selon Le Phocéen. En effet, Leonardo Balerdi n’a aucune envie de rejoindre la Saudi Pro League cet hiver. Si ce projet pourrait voir le jour dans quelques mois ou années, l’idée de changer d’air en plein coeur de la saison n’est pas pensable pour l’Argentine, qui estime qu’il prendrait un très gros risque en vue de sa place pour le Mondial en Amérique.

Le groupe de Lionel Scaloni est en effet très compétitif, et le sélectionneur des champions du monde n’a pas l’habitude de piocher dans les championnats du Golfe. Cela ne l’empêche pas bien sur de solliciter un Lionel Messi qui évolue en MLS, mais l’octuple Ballon d’Or est sur une autre planète. Si un transfert dans un autre club européen n’est pas totalement à écarter, le voir rejoindre l’Arabie Saoudite est pour le moment à écarter en tout cas.