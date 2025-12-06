ICONSPORT_279023_0219

Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM

OM06 déc. , 12:40
parGuillaume Conte
0
Un club d'Arabie Saoudite a craqué sur Leonardo Balerdi en vue de cet hiver. L'OM pourrait réaliser une très belle affaire, mais un élément important bloque tout.
Moins impérial cette saison, Leonardo Balerdi n’est plus jugé comme un joueur indiscutable, malgré son brassard de capitaine de l'Olympique de Marseille. Cela explique aussi pourquoi les rumeurs de transferts commencent à fleurir à quelques semaines du début du mercato hivernal. La Juventus souhaite le récupérer après l’avoir courtisé cet été, mais la Vieille Dame aura du mal à aligner le montant rêvé par l’OM, soit au moins 30 millions d’euros.
En revanche, à cette hauteur, l’Arabie Saoudite sera au rendez-vous. Le journaliste spécialiste du mercato Matteo Moretto a dévoilé ce vendredi que le club d’Al-Qadsiah voulait s’offrir le défenseur central cet hiver. La formation basée à Khobar a déjà traité par le passé avec Pablo Longoria, récupérant Pierre-Emerick Aubameyang il y a deux ans de cela lors d’un transfert à hauteur de 1 ME. Cette fois-ci, la somme serait bien plus importante et pourrait permettre à l’OM de faire une très grosse vente.

Lire aussi

L’OM reçoit de bonnes nouvelles pour GuendouziL’OM reçoit de bonnes nouvelles pour Guendouzi
Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !
Mais il y a toutefois un hic majeur selon Le Phocéen. En effet, Leonardo Balerdi n’a aucune envie de rejoindre la Saudi Pro League cet hiver. Si ce projet pourrait voir le jour dans quelques mois ou années, l’idée de changer d’air en plein coeur de la saison n’est pas pensable pour l’Argentine, qui estime qu’il prendrait un très gros risque en vue de sa place pour le Mondial en Amérique.
Le groupe de Lionel Scaloni est en effet très compétitif, et le sélectionneur des champions du monde n’a pas l’habitude de piocher dans les championnats du Golfe. Cela ne l’empêche pas bien sur de solliciter un Lionel Messi qui évolue en MLS, mais l’octuple Ballon d’Or est sur une autre planète. Si un transfert dans un autre club européen n’est pas totalement à écarter, le voir rejoindre l’Arabie Saoudite est pour le moment à écarter en tout cas.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts0
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278847_0115
PSG

PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius

bernat n est pas parti le psg est pret a tout bernat 4 387892
Mercato

Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

ICONSPORT_188139_0012
Mondial 2026

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Fil Info

12:20
PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius
12:00
Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir
11:40
L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb
11:20
OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent
11:00
Poussé dehors, ce défenseur du PSG pose ses conditions
10:52
PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes
10:40
L’OL refuse Timo Werner pour zéro euro
10:20
Beye sur le départ, Rennes confirme

Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading