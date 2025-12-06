bernat n est pas parti le psg est pret a tout bernat 4 387892

Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

Mercato06 déc. , 12:00
parHadrien Rivayrand
Cet hiver, certains clubs français devraient se montrer actifs sur le marché des transferts. C'est notamment le cas de l'OL et l'OM. Et quoi de mieux que de foncer sur des joueurs actuellement sans contrat pour limiter les dépenses ?
La Ligue 1 est très serrée cette saison. L'OM et l'OL veulent plus que jamais rafler une place européenne en fin de saison. Si les Phocéens sont concentrés sur la lutte pour la Ligue des champions, les Gones souhaitent de leur côté arracher au minimum la Ligue Europa. Cet hiver au mercato, les deux formations françaises pourraient bien se montrer actives, surtout si de belles affaires sont à saisir. Car en l'état actuel des choses, elles ne sont pas disposées à faire des folies. Heureusement, pas mal de bons joueurs sont actuellement sans contrat et pourraient grandement apporter.

Des noms qui peuvent faire saliver sur le papier 

Ces dernières heures, le média FootballTransfers a en effet fait le point sur les noms majeurs qui cherchent toujours un club. On peut citer notamment : Takehiro Tomiyasu, Renan Lodi, Sergio Reguilon, Rick Karsdorp, Emmanuel Dennis, Jason Denayer, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Patrick Bamford, Juan Bernat, Giacomo Bonaventura, Miralem Pjanic, Lorenzo Insigne ou encore Layvin Kurzawa. 

A noter que certains d'entre eux connaissent déjà la Ligue 1. C'est le cas de Renan Lodi, Jason Denayer, Miralem Pjanic, Layvin Kurzawa ou encore Juan Bernat. D'autres ont aussi une grosse expérience du haut niveau. De belles occasions sont donc à tenter pour les clubs français. Surtout pour l'OL et l'OM, qui sont en plus engagés sur la scène européenne et qui veulent aller le plus loin possible.
En attendant d'en savoir plus sur la stratégie qui sera adoptée, les deux Olympiques ont encore des rencontres à disputer avant l'ouverture du marché des transferts. Les futurs résultats influeront évidemment sur les recrutements hivernaux. Et tout reste assez irrégulier pour le moment malgré des ambitions élevées.
Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

