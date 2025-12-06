Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

Cet hiver, certains clubs français devraient se montrer actifs sur le marché des transferts. C'est notamment le cas de l'OL et l'OM. Et quoi de mieux que de foncer sur des joueurs actuellement sans contrat pour limiter les dépenses ?

La Ligue 1 est très serrée cette saison. L'OM et l'OL veulent plus que jamais rafler une place européenne en fin de saison. Si les Phocéens sont concentrés sur la lutte pour la Ligue des champions, les Gones souhaitent de leur côté arracher au minimum la Ligue Europa. Cet hiver au mercato , les deux formations françaises pourraient bien se montrer actives, surtout si de belles affaires sont à saisir. Car en l'état actuel des choses, elles ne sont pas disposées à faire des folies. Heureusement, pas mal de bons joueurs sont actuellement sans contrat et pourraient grandement apporter.

Des noms qui peuvent faire saliver sur le papier

Ces dernières heures, le média FootballTransfers a en effet fait le point sur les noms majeurs qui cherchent toujours un club. On peut citer notamment : Takehiro Tomiyasu, Renan Lodi, Sergio Reguilon, Rick Karsdorp, Emmanuel Dennis, Jason Denayer, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Patrick Bamford, Juan Bernat, Giacomo Bonaventura, Miralem Pjanic, Lorenzo Insigne ou encore Layvin Kurzawa.

A noter que certains d'entre eux connaissent déjà la Ligue 1. C'est le cas de Renan Lodi, Jason Denayer, Miralem Pjanic, Layvin Kurzawa ou encore Juan Bernat. D'autres ont aussi une grosse expérience du haut niveau. De belles occasions sont donc à tenter pour les clubs français. Surtout pour l'OL et l'OM, qui sont en plus engagés sur la scène européenne et qui veulent aller le plus loin possible.

En attendant d'en savoir plus sur la stratégie qui sera adoptée, les deux Olympiques ont encore des rencontres à disputer avant l'ouverture du marché des transferts. Les futurs résultats influeront évidemment sur les recrutements hivernaux. Et tout reste assez irrégulier pour le moment malgré des ambitions élevées.