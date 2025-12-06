Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc
J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.
J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .
En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .
Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
