Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !

Défenseur central très courtisé, Branimir Mlačić est suivi par de nombreux cadors européens. Le Croate intéresse également l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne va envoyer des scouts pour les prochains matchs de l’Hajduk Split.

C’est l’un des noms suivis ces derniers temps en Europe, le jeune Branimir Mlačić affole la Croatie. Le jeune défenseur de 18 ans est courtisé par des formations des cinq grands championnats. Révélé du côté de l’Hajduk Split, l’international espoirs croate (une sélection) compte onze apparitions en championnat cette saison pour deux passes décisives. Suivi de très près par l’Inter Milan, le joueur incarne le défenseur central moderne. Mais l’Olympique de Marseille aimerait semer les trouble-fêtes dans les négociations. Medhi Benatia l’a confié à de nombreuses reprises, Marseille veut attirer des jeunes joueurs à fort potentiel sous les ordres de Roberto de Zerbi.

L’Inter et l’OM sont à la lutte

Selon le média local, Slobodna Dalmacija, l’OM va envoyer des scouts pour évaluer le niveau du jeune Branimir Mlačić lors des prochaines rencontres de son club. Et cela dès samedi pour le choc face au Dinamo Zagreb. Toujours selon le média croate l’OM espère débourser six millions d’euros pour s’attacher ses services. Le club de Split espère plus avec la concurrence de l’Inter Milan sur le dossier. En contrat jusqu’en 2029 avec son club, Branimir Mlačić est en négociations avancées avec le finaliste de la dernière Ligue des champions.

Interrogé par le média Tribuna, le journaliste croate Izak Ante Sucic explique que l’accord est presque signé avec le club italien : « En ce qui concerne l’accord, je dirais que le transfert est bouclé à 80 %. Le joueur veut rejoindre l’Inter, Hajduk est prêt à le vendre. Il s’agit maintenant de lui présenter le projet, » explique-t-il. L’OM sera-t-il se montrer au-dessus de la formation de Serie A ? Il faudra être convaincant. Mais le club de la cité phocéenne a des arguments solides.