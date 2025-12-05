ICONSPORT_276526_0015

Mlacic à l'OM, visite décisive ce samedi !

OM05 déc.
par Nathan Hanini
Défenseur central très courtisé, Branimir Mlačić est suivi par de nombreux cadors européens. Le Croate intéresse également l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne va envoyer des scouts pour les prochains matchs de l’Hajduk Split.
C’est l’un des noms suivis ces derniers temps en Europe, le jeune Branimir Mlačić affole la Croatie. Le jeune défenseur de 18 ans est courtisé par des formations des cinq grands championnats. Révélé du côté de l’Hajduk Split, l’international espoirs croate (une sélection) compte onze apparitions en championnat cette saison pour deux passes décisives. Suivi de très près par l’Inter Milan, le joueur incarne le défenseur central moderne. Mais l’Olympique de Marseille aimerait semer les trouble-fêtes dans les négociations. Medhi Benatia l’a confié à de nombreuses reprises, Marseille veut attirer des jeunes joueurs à fort potentiel sous les ordres de Roberto de Zerbi.

L’Inter et l’OM sont à la lutte

Selon le média local, Slobodna Dalmacija, l’OM va envoyer des scouts pour évaluer le niveau du jeune Branimir Mlačić lors des prochaines rencontres de son club. Et cela dès samedi pour le choc face au Dinamo Zagreb. Toujours selon le média croate l’OM espère débourser six millions d’euros pour s’attacher ses services. Le club de Split espère plus avec la concurrence de l’Inter Milan sur le dossier. En contrat jusqu’en 2029 avec son club, Branimir Mlačić est en négociations avancées avec le finaliste de la dernière Ligue des champions.
Interrogé par le média Tribuna, le journaliste croate Izak Ante Sucic explique que l’accord est presque signé avec le club italien : « En ce qui concerne l’accord, je dirais que le transfert est bouclé à 80 %. Le joueur veut rejoindre l’Inter, Hajduk est prêt à le vendre. Il s’agit maintenant de lui présenter le projet, » explique-t-il. L’OM sera-t-il se montrer au-dessus de la formation de Serie A ? Il faudra être convaincant. Mais le club de la cité phocéenne a des arguments solides. 
Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

dis moi d'ou te viens ta haine des lyonnais ? tu t'es fait piqué ton gouter par un lyonnais quand t'étais petit ?

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

c'est facile de dire nulle maintenant...

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

et Médina l'ancien lensois ils l'ont acheté combien ?

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

t'es pas très lucide ton argument n'a rien à voir. ne compare un salaire d'un joueur pour la saison à une dépense d'un match de CDF contre des amateurs. tu connais son salaire a rachon ? et t'avais une meilleure proposition de joueur dans les mêmes conditions ? avec les absents, blessés etc... fallait bien tenté quelques trucs. c'est sur quand ça fonctionne pas c'est facile de critiquer mais s'il avait planté des buts ou des passes D t'applaudirai.

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

Alors déjà , au lieu de se plaindre d'un pseudo sacrifice financier, que ta direction ne lâche pas des salaires a des types comme Rachon, ça c'est clairement de l'argent gaspillé !!

