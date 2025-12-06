Le mercato de folie de l’ASSE prend forme

L'AS Saint-Etienne devrait se montrer particulièrement active cet hiver sur le marché des transferts. Les Verts ont de grands objectifs pour monter en Ligue 1 dans quelques mois. Enzo Bardeli fait partie des joueurs courtisés.

L' ASSE est un candidat déclaré à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Les Verts disposent en plus de nouveaux moyens qui leur permettent de pouvoir rêver plus grand. Cet hiver sur le marché des transferts, la direction stéphanoise prévoit des changements importants. Des changements qui ont pour but de préparer au mieux les prochains mois et d'instaurer une vraie mentalité de la gagne dans le vestiaire de l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE s'active en coulisses

Selon les informations du Progrès, la cellule de recrutement des Verts est plus que jamais au travail pour renforcer l'effectif stéphanois. Les dernières recrues ont un rendement jugé insuffisant et les récentes blessures n'aident également pas Eirik Horneland. L'idée est notamment de recruter au milieu de terrain. Le profil d'Enzo Bardeli, qui évolue du côté de Dunkerque, intéresse particulièrement l'AS Saint-Etienne. Son contrat expire en juin prochain et une approche stéphanoise pourrait faire mouche, même s'il a aussi des sollicitations en Allemagne. Alors que l'ASSE avait prévu de marcher sur la Ligue 2, il n'en est rien cette saison.

