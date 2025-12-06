asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587

Le mercato de folie de l’ASSE prend forme

ASSE06 déc. , 13:20
parHadrien Rivayrand
L'AS Saint-Etienne devrait se montrer particulièrement active cet hiver sur le marché des transferts. Les Verts ont de grands objectifs pour monter en Ligue 1 dans quelques mois. Enzo Bardeli fait partie des joueurs courtisés. 
L'ASSE est un candidat déclaré à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Les Verts disposent en plus de nouveaux moyens qui leur permettent de pouvoir rêver plus grand. Cet hiver sur le marché des transferts, la direction stéphanoise prévoit des changements importants. Des changements qui ont pour but de préparer au mieux les prochains mois et d'instaurer une vraie mentalité de la gagne dans le vestiaire de l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE s'active en coulisses 

Selon les informations du Progrès, la cellule de recrutement des Verts est plus que jamais au travail pour renforcer l'effectif stéphanois. Les dernières recrues ont un rendement jugé insuffisant et les récentes blessures n'aident également pas Eirik Horneland. L'idée est notamment de recruter au milieu de terrain. Le profil d'Enzo Bardeli, qui évolue du côté de Dunkerque, intéresse particulièrement l'AS Saint-Etienne. Son contrat expire en juin prochain et une approche stéphanoise pourrait faire mouche, même s'il a aussi des sollicitations en Allemagne. Alors que l'ASSE avait prévu de marcher sur la Ligue 2, il n'en est rien cette saison.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
V
D
V
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs15
V
Victoire9
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués33
Buts Encaissés22

Matchs Récents

Tout afficher
22 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
1
Match terminé
NancyNancy
08 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
2
3
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs13
Buts6
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
I. Cardona
7.

I. Cardona

FRAFRA Âge 28 Attaquant
Matchs14
Buts5
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
La direction de Saint-Etienne a aussi comme objectif cet hiver de foncer sur des nouveaux latéraux. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont toujours poussés vers la sortie. Lucas Stassin et Djylian N'Guessan pourraient aussi agiter le mercato, alors que les deux joueurs ont des envies d'ailleurs. Compte tenu de la situation, les Verts veulent avant tout étoffer leur effectif avec des valeurs sûres, quitte à aller piocher en Ligue 2 avant de faire de nouveau un point l'été prochain en fonction du classement final du club du Forez. Que les fans et observateurs stéphanois se préparent, cet hiver sera très chaud et il n'est plus l'heure de se tromper, sous peine de connaitre une grande désillusion. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

