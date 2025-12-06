Il le jure, Bouaddi est toujours proche du PSG

Le PSG est intéressé par beaucoup de jeunes joueurs. Ayyoub Bouaddi pourrait notamment rejoindre les rangs franciliens dans les prochains mois même si le LOSC ne veut pas s'en séparer sans demander le prix fort.

PSGInside-Actus, l'international Espoirs français est bien proche d'une arrivée chez les champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain ne veut pas bouleverser son effectif. Luis Enrique adore les joueurs qu'il a à disposition. Mais l'ancien entraineur du Barça surveille des profils bien précis. Certains seront assez difficiles à déloger. Ces dernières heures, Ayyoub Bouaddi a été envoyé au PSG . Le milieu de terrain du LOSC a pourtant prolongé officiellement son contrat ce vendredi. De quoi refroidir les rumeurs l'envoyant dans la capitale. Mais pour le compte, l'international Espoirs français est bien proche d'une arrivée chez les champions d'Europe.

Bouaddi au PSG, encore de l'espoir ?

« Aucune source officielle l'indique. D'ailleurs, beaucoup de journalistes se contredisent. Je peux assurer que pendant les fêtes de Noël, un rendez-vous est prévu. Cela ne veut pas dire que ça va se conclure par une signature. Les mêmes me contredisaient pour Kolo Muani, Neves ou Doué. Si tu écoutes Hawkins, il faudra débourser 50M€, Sacha il faudra 100M€, en Espagne c'est quasiment fait. Bref... Moi je suis persuadé que si ça se fait, ça sera aux alentours de 60M ». Sur X, le spécialiste du mercato parisien a en effet posté en répondant à un internaute :

Bouaddi a en tout cas prolongé son contrat au LOSC jusqu'en juin 2029 en marge de la réception de l'Olympique de Marseille ce vendredi soir. Les Dogues comptent bien le garder le plus longtemps possible même si le joueur aura l'embarras du choix s'il veut quitter la formation française de Bruno Genesio. De son côté, le Paris Saint-Germain veut terminer l'année de la meilleure des manières. Il se dit que si le PSG recrute ensuite cet hiver, ce sera uniquement si des départs sont actés. A l'heure actuelle, le seul joueur qui pourrait être remplacé est Lucas Beraldo, en manque de temps de jeu et candidat déclaré au départ.