ICONSPORT_278847_0115

PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius

PSG06 déc. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Le PSG se délecte de voir le Real Madrid être incapable de trouver un accord pour prolonger Vinicius. Si l'Arabie Saoudite peut empocher le gros lot, Nasser Al-Khelaïfi se tient prêt pour recruter le joueur brésilien.
A force de vouloir le plus gros salaire du club, Vinicius Junior a oublié de jouer au football. L’ailier merengue, qui était le maillon fort offensivement du Real Madrid avant l’arrivée de Kylian Mbappé, n’a pas du tout digéré la signature de l’attaquant français. Relégué au rang de lieutenant, il a perdu sa concentration, son efficacité et le peu de calme qu’il pouvait avoir. Après avoir demandé à toucher le même salaire que l’ancien joueur du PSG, Vinicius s’est fait calmer par Florentino Pérez.
Depuis, des rumeurs font toujours état d’une possible prolongation de contrat, mais les mois passent et le Brésilien reste très loin d’un accord. Son bail se termine en 2027 et à la fin de la saison, il rentera dans la fameuse dernière année de son contrat. L’Arabie Saoudite le drague depuis deux ans, mais il y a un homme qui veut le recruter depuis plus longtemps que cela : Nasser Al-Khelaïfi.
Même si Vinicius Junior n’est pas forcément compatible avec le jeu et l’état d’esprit que met en place Luis Enrique, le dirigeant qatari a toujours eu un faible pour l’ailier de la Seleçao. Mais maintenant que le rapport de forces a changé, le PSG compte bien en profiter. Ainsi, selon les informations de Don Balon, Paris ne compte pas mettre plus de 80 millions d’euros sur la table pour s’offrir « Vini » l’été prochain. 
Et si le Real Madrid venait à être encore plus gourmand, alors libre à lui de risquer de perdre son attaquant pour zéro euro un an plus tard. Seule l’Arabie Saoudite peut régler ce problème sur le plan financier en effectuant une offre capable de mettre tout le monde d’accord, mais le Qatar ne souhaite pas faire de la surenchère et dicte donc sa conduite pour l’été prochain. Une manière qui a surpris le Real Madrid, de toute façon persuadé que ce sera soit une prolongation de contrat chez les Merengue, soit un départ très rentable vers la Saudi Pro League.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279023_0219
OM

Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM

bernat n est pas parti le psg est pret a tout bernat 4 387892
Mercato

Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

ICONSPORT_188139_0012
Mondial 2026

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Fil Info

12:40
Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM
12:00
Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir
11:40
L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb
11:20
OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent
11:00
Poussé dehors, ce défenseur du PSG pose ses conditions
10:52
PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes
10:40
L’OL refuse Timo Werner pour zéro euro
10:20
Beye sur le départ, Rennes confirme

Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading