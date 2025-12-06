PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius

Le PSG se délecte de voir le Real Madrid être incapable de trouver un accord pour prolonger Vinicius. Si l'Arabie Saoudite peut empocher le gros lot, Nasser Al-Khelaïfi se tient prêt pour recruter le joueur brésilien.

A force de vouloir le plus gros salaire du club, Vinicius Junior a oublié de jouer au football. L’ailier merengue, qui était le maillon fort offensivement du Real Madrid avant l’arrivée de Kylian Mbappé, n’a pas du tout digéré la signature de l’attaquant français. Relégué au rang de lieutenant, il a perdu sa concentration, son efficacité et le peu de calme qu’il pouvait avoir. Après avoir demandé à toucher le même salaire que l’ancien joueur du PSG , Vinicius s’est fait calmer par Florentino Pérez.

Depuis, des rumeurs font toujours état d’une possible prolongation de contrat, mais les mois passent et le Brésilien reste très loin d’un accord. Son bail se termine en 2027 et à la fin de la saison, il rentera dans la fameuse dernière année de son contrat. L’Arabie Saoudite le drague depuis deux ans, mais il y a un homme qui veut le recruter depuis plus longtemps que cela : Nasser Al-Khelaïfi.

Même si Vinicius Junior n’est pas forcément compatible avec le jeu et l’état d’esprit que met en place Luis Enrique, le dirigeant qatari a toujours eu un faible pour l’ailier de la Seleçao. Mais maintenant que le rapport de forces a changé, le PSG compte bien en profiter. Ainsi, selon les informations de Don Balon, Paris ne compte pas mettre plus de 80 millions d’euros sur la table pour s’offrir « Vini » l’été prochain.

Et si le Real Madrid venait à être encore plus gourmand, alors libre à lui de risquer de perdre son attaquant pour zéro euro un an plus tard. Seule l’Arabie Saoudite peut régler ce problème sur le plan financier en effectuant une offre capable de mettre tout le monde d’accord, mais le Qatar ne souhaite pas faire de la surenchère et dicte donc sa conduite pour l’été prochain. Une manière qui a surpris le Real Madrid, de toute façon persuadé que ce sera soit une prolongation de contrat chez les Merengue, soit un départ très rentable vers la Saudi Pro League.