L’OM reçoit de bonnes nouvelles pour Guendouzi

Non retenu par la Lazio, Mattéo Guendouzi pourrait repartir en Angleterre pendant le mercato hivernal. Le milieu intéresse vivement le manager de Sunderland Régis Le Bris. Une situation favorable à l’Olympique de Marseille qui possède toujours un pourcentage sur la prochaine plus-value sur le Français.

En l’espace de quelques mois, la situation de Mattéo Guendouzi a complètement changé. Le milieu de la Lazio était considéré comme un intouchable cet été. Impossible pour Newcastle et Sunderland d’arracher la signature du Français retenu par ses dirigeants. Sauf que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille , à l’image de son équipe, réalise une première partie de saison plutôt décevante. Son statut d’intransférable a donc laissé place aux rumeurs de départ avant le mercato hivernal.

Recalés cet été, les Black Cats sont prêts à revenir à la charge. Leur manager Régis Le Bris, qui avait côtoyé Mattéo Guendouzi à Lorient, continue de suivre son parcours et se verrait bien le relancer en Angleterre. « Il est trop tôt pour parler de la prochaine fenêtre de transfert, réagissait le technicien français le mois dernier. Nous avons encore des connexions avec des joueurs et Mattéo est un de ces joueurs car j'ai travaillé avec lui à Lorient, donc on est restés liés. Mais à l'heure actuelle il n'y a rien, c'est encore trop tôt. On a un très bon milieu de terrain, on verra. »

D’après notre confrère Sacha Tavolieri, Sunderland n’a pas mis la piste de côté. Bien au contraire. Le surprenant promu anglais ne semble pas refroidi par les 25-30 millions d’euros réclamés par la Lazio. La tendance se confirme et donne encore un peu plus d’espoir à l’Olympique de Marseille. A l’été 2023, le club phocéen avait prêté l’international tricolore avec option d’achat (13 M€), plus des bonus comme 10% sur une éventuelle plus-value, précisait récemment le journaliste Ekrem Konur. Les Marseillais ont donc tout intérêt à suivre ce dossier.