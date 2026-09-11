Lens a choisi son joker à l'OM, Genesio va râler

Lens a choisi son joker à l'OM, Genesio va râler

OM11 sept. , 13:00
parEric Bethsy
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A la recherche d’un défenseur central après la grave blessure de Maik Nawrocki, le Racing Club de Lens envisage de recruter Bamo Meïté en tant que joker. L’Olympique de Marseille a l’opportunité de conclure une vente supplémentaire. Sauf que son entraîneur Bruno Genesio pourrait encore s’y opposer.
Même si le mercato estival a fermé ses portes, certains n’ont pas tout à fait terminé leur recrutement. Chacun a encore l’opportunité d’ajuster son effectif avec l’arrivée d’un joker, notamment en cas de grave blessure comme celle de Maik Nawrocki. Le défenseur central du Racing Club de Lens souffre d’une rupture du ligament croisé d’un genou. D’où les recherches entamées par ses dirigeants qui ont identifié une cible à l’Olympique de Marseille.
Selon le compte X OManiaque, le club artésien pense à recruter Bamo Meïté (24 ans). Le Marseillais, revenu suite à un prêt au FC Lorient la saison dernière, n’a pas encore débuté son exercice avec l’équipe phocéenne. En cause, un problème de santé qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines alors que ses coéquipiers avançaient dans la préparation physique. L’Ivoirien a donc pris le temps de rattraper son retard et le voilà désormais réintégré au groupe, et prêt à retrouver la compétition si Bruno Genesio décide de l'aligner. « Il peut aussi nous apporter de l’agressivité », confiait l’entraîneur marseillais à propos de Bamo Meïté la semaine dernière.

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« Il aime défendre, ce qui est peut-être de plus en plus rare, même chez les défenseurs, complimentait le technicien. C’est un garçon sérieux, qui travaille et qui a un super état d’esprit. Il fait encore partie des jeunes joueurs, même si ce n’est plus tout à fait un très jeune joueur. Lui aussi aura sûrement des opportunités à saisir. » D’autant que ses concurrents, à commencer par CJ Egan-Riley, ont montré leurs limites contre le Paris FC (2-3) dimanche dernier. Une fois de plus, Bruno Genesio pourrait donc s’opposer à un départ alors que la direction n’a pas encore atteint son objectif en termes de vente et d’allègement de la masse salariale.
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On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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