Huit forfaits, très mauvaise nouvelle pour l'OM

L'OM reçoit l'Atalanta ce mercredi soir au Stade Vélodrome en Ligue des champions. Roberto De Zerbi devra faire sans certains joueurs importants de son effectif.

L'Olympique de Marseille doit une réaction à ses fans ce mercredi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont montré de belles choses dans la compétition mais comptent déjà deux défaites en trois rencontres. Les Phocéens ont une belle occasion de prendre des points contre une Atalanta en méforme. Roberto De Zerbi sera lui-aussi attendu au tournant. L'Italien a de plus en plus de mal à convaincre. Face à la Dea, l' OM devra en plus faire sans des éléments importants de l'équipe.

De Zerbi devra être inventif

Ces dernières heures en conférence de presse, Roberto De Zerbi a en effet indiqué que quatre joueurs de l'OM étaient out pour la réception de l'écurie italienne, à savoir Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Nayef Aguerd. Des absences qui viennent s'ajouter à celles d'Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Emerson. Forcément une très mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Les meilleures individualités marseillaises devront donc répondre aux attentes. C'est le cas de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Benjamin Pavard, en difficulté depuis quelques sorties. Aussi, il sera question de retrouver une sérénité défensive suffisante pour ne pas se mettre en danger.

Lire aussi De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée

A noter que si l'Atalanta ne vit pas la forme de sa vie, les Lombards sont tout de même devant l'Olympique de Marseille au classement de la Ligue des champions, avec 4 points en 3 rencontres. Les Phocéens pourront se rassurer néanmoins en se disant que la dernière fois que le club transalpin est venu en France, il en a pris 4 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Il faudra donc s'en inspirer pour glaner un succès qui pourrait tout changer à l'avenir des Marseillais dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions.