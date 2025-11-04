ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

Huit forfaits, très mauvaise nouvelle pour l'OM

OM04 nov. , 15:30
parHadrien Rivayrand
L'OM reçoit l'Atalanta ce mercredi soir au Stade Vélodrome en Ligue des champions. Roberto De Zerbi devra faire sans certains joueurs importants de son effectif. 
L'Olympique de Marseille doit une réaction à ses fans ce mercredi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont montré de belles choses dans la compétition mais comptent déjà deux défaites en trois rencontres. Les Phocéens ont une belle occasion de prendre des points contre une Atalanta en méforme. Roberto De Zerbi sera lui-aussi attendu au tournant. L'Italien a de plus en plus de mal à convaincre. Face à la Dea, l'OM devra en plus faire sans des éléments importants de l'équipe. 

De Zerbi devra être inventif 

Ces dernières heures en conférence de presse, Roberto De Zerbi a en effet indiqué que quatre joueurs de l'OM étaient out pour la réception de l'écurie italienne, à savoir Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Nayef Aguerd. Des absences qui viennent s'ajouter à celles d'Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Emerson. Forcément une très mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Les meilleures individualités marseillaises devront donc répondre aux attentes. C'est le cas de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Benjamin Pavard, en difficulté depuis quelques sorties. Aussi, il sera question de retrouver une sérénité défensive suffisante pour ne pas se mettre en danger.

A noter que si l'Atalanta ne vit pas la forme de sa vie, les Lombards sont tout de même devant l'Olympique de Marseille au classement de la Ligue des champions, avec 4 points en 3 rencontres. Les Phocéens pourront se rassurer néanmoins en se disant que la dernière fois que le club transalpin est venu en France, il en a pris 4 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Il faudra donc s'en inspirer pour glaner un succès qui pourrait tout changer à l'avenir des Marseillais dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions. 
Derniers commentaires

L'énorme risque de l'OM avec Aguerd

Avec tous les blessés, y a un moment faut faire avec ce qu'il reste . C'est la LDC. A Auxerre il a pas joué car ils se sont dis que le plus important c'était ce soir

De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée

Dugarry une star ? heuuu... 🤦Rivayrand connaît le foot ? 🤔

Harry Kane humilie l’OL, le PSG peut trembler

Ça va être un beau match , hâte de voir ça

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

compare les gars c'est mieux au lieu de dire autant de merde

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

ben lille et strasbourg ont largement un meilleur effectif que lyon c'est indeniable

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading