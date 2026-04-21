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Le staff médical de l’OM met Beye en furie

OM21 avr. , 15:00
parGuillaume Conte
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Rien ne va plus à l'OM et Habib Beye aimerait au moins pouvoir compter sur un effectif qui est capable de mettre un pied devant l'autre. Ce n'est pas le cas et le staff médical est pointé du doigt.
Plus que la défaite, c’est l’attitude apathique des joueurs marseillais à Lorient qui inquiète à l’OM. Se faire dominer et perdre tous les duels contre une équipe qui n’avait plus rien à jouer, sans réagir, a eu le don de faire péter un plomb à Medhi Benatia, sans pitié dans sa sortie dans les vestiaires du Moustoir.
Mais Habib Beye a lui aussi pris note du comportement de ses joueurs, et d’un problème récurrent qu’il constate depuis son premier jour à l’OM. L’entraineur franco-sénégalais avait en effet constaté à son arrivée que les données GPS des joueurs phocéens étaient très basses à ses yeux, indignes de matchs du championnat de France. C’est pourquoi l’accent avait été donné sur la préparation physique et l’intensité dès qu’il l’a pu.

Des blessures éternelles à l'OM

Malgré cela, de toute évidence, de nombreux joueurs sont hors de forme, ou souffrent de problèmes physiques à l’image d’un Quinten Timber qui a manqué contre Lorient. Comme le souligne L’Equipe, Habib Beye s’inquiète de voir les pépins physiques s’accumuler, alors que les retours et discussions avec le staff médical ne sont pas positives. L’entraineur de l’OM a du mal à récupérer des joueurs en bonne forme, et les absences s’allongent énormément cette saison, de Médina à Aguerd en passant par Traoré, Nnadi, Kondogbia et Egan-Riley.
De quoi rendre fou en effet quand on essaye de se battre pour sauver les meubles en cette fin de saison. Pour essayer de secouer les troupes, Habib Beye envisage de mettre en avant les joueurs du centre de formation, à l’entraînement et pourquoi pas en matchs si cela continue. Mais c’est un effectif, entre blessure, fatigue et déprime, qui est en lambeaux au coeur du sprint final en Ligue 1.

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

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Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

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Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

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