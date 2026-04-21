Le staff médical de l’OM met Beye en furie

Rien ne va plus à l'OM et Habib Beye aimerait au moins pouvoir compter sur un effectif qui est capable de mettre un pied devant l'autre. Ce n'est pas le cas et le staff médical est pointé du doigt.

Plus que la défaite, c’est l’attitude apathique des joueurs marseillais à Lorient qui inquiète à l’OM . Se faire dominer et perdre tous les duels contre une équipe qui n’avait plus rien à jouer, sans réagir, a eu le don de faire péter un plomb à Medhi Benatia, sans pitié dans sa sortie dans les vestiaires du Moustoir.

Mais Habib Beye a lui aussi pris note du comportement de ses joueurs, et d’un problème récurrent qu’il constate depuis son premier jour à l’OM. L’entraineur franco-sénégalais avait en effet constaté à son arrivée que les données GPS des joueurs phocéens étaient très basses à ses yeux, indignes de matchs du championnat de France. C’est pourquoi l’accent avait été donné sur la préparation physique et l’intensité dès qu’il l’a pu.

Des blessures éternelles à l'OM

Malgré cela, de toute évidence, de nombreux joueurs sont hors de forme, ou souffrent de problèmes physiques à l’image d’un Quinten Timber qui a manqué contre Lorient. Comme le souligne L’Equipe, Habib Beye s’inquiète de voir les pépins physiques s’accumuler, alors que les retours et discussions avec le staff médical ne sont pas positives. L’entraineur de l’OM a du mal à récupérer des joueurs en bonne forme, et les absences s’allongent énormément cette saison, de Médina à Aguerd en passant par Traoré, Nnadi, Kondogbia et Egan-Riley.