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Sergio Conceicao

OM : Beye poussé dehors, Conceiçao se prépare

OM20 avr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM pourrait déjà remplacer Habib Beye à l’issue de la saison en cours. Sergio Conceição se verrait bien reprendre les rênes du club phocéen.
Rien ne va plus à l’OM. Les Phocéens sont désormais 6es de Ligue 1 et sortis des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. La course à la C1 est encore loin d’être terminée, mais force est de constater que la dynamique marseillaise inquiète plus qu’autre chose. D’autant que d’énormes tensions sont actuellement présentes au sein du vestiaire d’Habib Beye. L’ancien entraîneur du Stade Rennais peine à convaincre depuis son arrivée et son aventure sur la Canebière pourrait tourner court. Si la direction de l’OM venait à s’en séparer, elle aurait déjà un candidat déclaré pour reprendre le poste.

Conceição, le moment ou jamais pour entraîner l'OM ?

Selon les informations de L’Équipe, Sergio Conceição voudrait en effet rejoindre le club phocéen. Le technicien portugais parle français et se sent taillé pour cette mission de grande envergure, lui qui a déjà été, par le passé, lié à des rumeurs l’envoyant à l’OM. À noter que la presse portugaise ajoute que les Phocéens s’intéressent aussi au profil de l’ancien entraîneur du FC Porto. Le timing pourrait donc être parfait pour Conceição. Reste à savoir s’il prendrait un OM qualifié pour la Ligue des champions ou contraint de se contenter d’une autre compétition européenne.

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En attendant d’en savoir plus sur le dossier du futur entraîneur, la saison est encore à terminer. La défaite sur la pelouse du FC Lorient a fait beaucoup de mal au vestiaire. La tension est énorme et la réception de Nice le week-end prochain s’annonce plus bouillante que jamais dans un Stade Vélodrome qui ne laissera rien passer. À l’OM plus qu’ailleurs, tout va très vite, et cet exercice est en train de prendre une tournure bien chaotique.
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Derniers commentaires

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Doucement les basses,l’imagination est une chose et la réalité en est une autre,il ne faut pas s’emballer,je regarde les matchs de city et on sait qu’il est capable d’exploits,c’est déjà remarquable mais si PEP le sort c’est qu’il a ses raisons,donc peut et doit faire plus.

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aaa

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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