Le Real est trop gourmand, l'OM n'en veut plus

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a tenté de s'offrir le joli coup Dani Ceballos. S'il est finalement resté au Real Madrid, le milieu de terrain espagnol pourrait bien partir en janvier prochain, mais à un montant trop important pour les Phocéens.

A quelques jours de la fin du mercato estival, alors que l' Olympique de Marseille cherchait à se débarrasser d'Adrien Rabiot, la direction phocéenne a tenté un coup surprenant : recruter Dani Ceballos. Ce qui n'était qu'une rumeur est allé bien plus loin puisque les plus gros médias espagnols et français indiquaient clairement que le dossier était en passe d'être bouclé. Mais au dernier moment, le milieu de terrain ibérique a décliné la proposition de Pablo Longoria et de Medhi Benatia car il pensait pouvoir trouver mieux ailleurs voire en restant au Real Madrid. Il est finalement resté chez les Merengues, au grand désarroi des décideurs marseillais qui sont alors passés à autre chose. Et si l'on avait encore des doutes sur un éventuel assaut de l'OM en janvier prochain pour Ceballos, les dernières nouvelles montrent que le dossier est bel et bien clos.

Dani Ceballos et l'OM, c'est cuit

C'est en tout cas ce qu'on peut déduire des informations de Fichajes. Le média espagnol explique que Dani Ceballos cherche à avoir plus de temps de jeu pour se donner une chance de participer à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu à la fin de la saison. Un départ du Real Madrid est donc une option plus que possible lors du prochain mercato de janvier. Pour le laisser partir, Florentino Pérez demande au moins 15 millions d'euros. Une somme que ne mettra certainement pas l'OM en pleine saison pour un milieu de terrain.

Avec les recrutements réalisés après l'échec de celui du Merengue, Roberto De Zerbi n'a plus les mêmes besoins dans l'entrejeu. D'autant que la Juventus a mis son nez dans le dossier Ceballos et aura bien moins de mal à satisfaire les exigences madrilènes.