ICONSPORT_184095_0051
Dani Ceballos

Le Real est trop gourmand, l'OM n'en veut plus

OM25 sept. , 17:30
parQuentin Mallet
L'été dernier, l'Olympique de Marseille a tenté de s'offrir le joli coup Dani Ceballos. S'il est finalement resté au Real Madrid, le milieu de terrain espagnol pourrait bien partir en janvier prochain, mais à un montant trop important pour les Phocéens.
A quelques jours de la fin du mercato estival, alors que l'Olympique de Marseille cherchait à se débarrasser d'Adrien Rabiot, la direction phocéenne a tenté un coup surprenant : recruter Dani Ceballos. Ce qui n'était qu'une rumeur est allé bien plus loin puisque les plus gros médias espagnols et français indiquaient clairement que le dossier était en passe d'être bouclé. Mais au dernier moment, le milieu de terrain ibérique a décliné la proposition de Pablo Longoria et de Medhi Benatia car il pensait pouvoir trouver mieux ailleurs voire en restant au Real Madrid. Il est finalement resté chez les Merengues, au grand désarroi des décideurs marseillais qui sont alors passés à autre chose. Et si l'on avait encore des doutes sur un éventuel assaut de l'OM en janvier prochain pour Ceballos, les dernières nouvelles montrent que le dossier est bel et bien clos.

Lire aussi

OM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'AngleterreOM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'Angleterre
L'OM met la main sur un coup à 0 euroL'OM met la main sur un coup à 0 euro

Dani Ceballos et l'OM, c'est cuit

C'est en tout cas ce qu'on peut déduire des informations de Fichajes. Le média espagnol explique que Dani Ceballos cherche à avoir plus de temps de jeu pour se donner une chance de participer à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu à la fin de la saison. Un départ du Real Madrid est donc une option plus que possible lors du prochain mercato de janvier. Pour le laisser partir, Florentino Pérez demande au moins 15 millions d'euros. Une somme que ne mettra certainement pas l'OM en pleine saison pour un milieu de terrain.
Avec les recrutements réalisés après l'échec de celui du Merengue, Roberto De Zerbi n'a plus les mêmes besoins dans l'entrejeu. D'autant que la Juventus a mis son nez dans le dossier Ceballos et aura bien moins de mal à satisfaire les exigences madrilènes.
Articles Recommandés
real vinicius ruine sa carriere a cause de mbappe iconsport 256745 0055 396411
Kylian Mbappé

Clash au barbecue du Real Madrid, Mbappé est dans le coup

ICONSPORT_271641_0025
PSG

PSG : Dembélé enchaîne les déclarations d’amour au Barça

ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Lucas Stassin prépare son départ

lille n a pas fini son mercato de reve genesio 31 398365
LOSC

Lille - SK Brann : Les compos (18h45 sur Canal+)

Fil Info

19:00
Clash au barbecue du Real Madrid, Mbappé est dans le coup
18:30
PSG : Dembélé enchaîne les déclarations d’amour au Barça
18:00
ASSE : Lucas Stassin prépare son départ
17:37
Lille - SK Brann : Les compos (18h45 sur Canal+)
17:10
Code promo 1xbet BSCMAX en Afrique valide en 2025
17:05
Top 10 des meilleurs sites de paris sportifs en France 2025
17:00
Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta
16:30
Rothen vire ce joueur du PSG
16:00
L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/

Rothen vire ce joueur du PSG

Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading