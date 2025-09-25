L'OM et Nantes en guerre, ce transfert capote

A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, le FC Nantes ne devrait pas recruter Ulisses Garcia. Les mauvaises relations entre les dirigeants des Canaris et ceux de l’OM ne facilitent pas un potentiel transfert.

Un peu court défensivement, le FC Nantes souhaite se renforcer dans les prochaines semaines. Comme le prévoit le règlement, les clubs de Ligue 1 ont le droit de recruter un joker évoluant en France, en plus de pouvoir faire venir des joueurs libres à n’importe quel moment. Les Canaris pensaient tenir une excellente idée en creusant ces dernières heures la piste Ulisses Garcia . Titulaire en fin de saison dernière à l’OM, l’international suisse n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui lui préfère ses deux recrues estivales Emerson Palmieri et Facundo Medina.

Preuve que l’horizon est bouché à Marseille pour Ulisses Garcia, l’ancien latéral des Young Boys n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions. Une aubaine pour Nantes, qui voyait l’opportunité de faire venir une valeur sûre de Ligue 1 pour solidifier sa défense. Mais selon les informations de L’Equipe, le transfert a en réalité peu de chances de voir le joueur. D’abord car malgré son faible temps de jeu, Ulisses Garcia souhaite rester à l’OM où il ne désespère pas de s’imposer de nouveau. Mais aussi car selon le quotidien national, le joueur suisse de 29 ans a été proposé à Nantes par des intermédiaires, lesquels n’ont pas reçu de réponse positive de la part du club de Waldemar Kita.

« Nantes ne s'avancera pas sur ce dossier, et il n'y aurait pas encore d'option claire pour le moment » écrit L’Equipe à ce sujet. On peut imaginer que les relations glaciales entre Pablo Longoria et Waldemar Kita n’aident pas à envisager un potentiel transfert d’un joueur de l’Olympique de Marseille -quel qu’il soit- au FC Nantes. Pour rappel, le président des Canaris a fustigé celui de l’OM la semaine dernière lors d’un conseil d’administration de la LFP. « Tu n’as pas honte, tu es qui pour dire ça ? Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle » s’était notamment insurgé Waldemar Kita, lequel n’a pas digéré les mots de Pablo Longoria (« championnat de merde, corruption ») la saison dernière à Auxerre. Dans ce contexte, difficile d’imaginer un deal entre les deux clubs dans les semaines à venir.