ICONSPORT_265874_0067
Ulisses Garcia

L'OM et Nantes en guerre, ce transfert capote

OM25 sept. , 12:40
parCorentin Facy
A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, le FC Nantes ne devrait pas recruter Ulisses Garcia. Les mauvaises relations entre les dirigeants des Canaris et ceux de l’OM ne facilitent pas un potentiel transfert.
Un peu court défensivement, le FC Nantes souhaite se renforcer dans les prochaines semaines. Comme le prévoit le règlement, les clubs de Ligue 1 ont le droit de recruter un joker évoluant en France, en plus de pouvoir faire venir des joueurs libres à n’importe quel moment. Les Canaris pensaient tenir une excellente idée en creusant ces dernières heures la piste Ulisses Garcia. Titulaire en fin de saison dernière à l’OM, l’international suisse n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui lui préfère ses deux recrues estivales Emerson Palmieri et Facundo Medina.
Preuve que l’horizon est bouché à Marseille pour Ulisses Garcia, l’ancien latéral des Young Boys n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions. Une aubaine pour Nantes, qui voyait l’opportunité de faire venir une valeur sûre de Ligue 1 pour solidifier sa défense. Mais selon les informations de L’Equipe, le transfert a en réalité peu de chances de voir le joueur. D’abord car malgré son faible temps de jeu, Ulisses Garcia souhaite rester à l’OM où il ne désespère pas de s’imposer de nouveau. Mais aussi car selon le quotidien national, le joueur suisse de 29 ans a été proposé à Nantes par des intermédiaires, lesquels n’ont pas reçu de réponse positive de la part du club de Waldemar Kita.

Lire aussi

Nantes veut recruter un joker à l'OM !Nantes veut recruter un joker à l'OM !
« Nantes ne s'avancera pas sur ce dossier, et il n'y aurait pas encore d'option claire pour le moment » écrit L’Equipe à ce sujet. On peut imaginer que les relations glaciales entre Pablo Longoria et Waldemar Kita n’aident pas à envisager un potentiel transfert d’un joueur de l’Olympique de Marseille -quel qu’il soit- au FC Nantes. Pour rappel, le président des Canaris a fustigé celui de l’OM la semaine dernière lors d’un conseil d’administration de la LFP. « Tu n’as pas honte, tu es qui pour dire ça ? Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle » s’était notamment insurgé Waldemar Kita, lequel n’a pas digéré les mots de Pablo Longoria (« championnat de merde, corruption ») la saison dernière à Auxerre. Dans ce contexte, difficile d’imaginer un deal entre les deux clubs dans les semaines à venir.
Articles Recommandés
ICONSPORT_177823_0072
Mercato

MU : Un prodige africain débarque, le Barça dégoûté

om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
OM

Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer

ICONSPORT_271163_0443
OL

Ce nouveau taulier qui bluffe le vestiaire de l’OL

ICONSPORT_271025_0309
PSG

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Fil Info

15:30
MU : Un prodige africain débarque, le Barça dégoûté
15:00
Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer
14:30
Ce nouveau taulier qui bluffe le vestiaire de l’OL
14:00
PSG : Gonçalo Ramos, départ validé
13:40
EdF : Deschamps, une liste sous la pression du PSG
13:20
Le plan de Chelsea pour une pépite de Ligue 1
13:00
Le Real et Mbappé veulent faire rager le PSG
12:48
Arsenal prépare une grande annonce pour Saliba
12:20
OL : Attention au crash, Lyon en grand danger

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Le soit disant Lyonnais, je te remercie d avoir regardé OM-PSG mais ta rage du club ainsi que ton complexe face aux Marseilllais ne doit pas te faire inventer des expulsions comme pour Hojbjerg La seule expulsion doit etre pour Ramos

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

tu as pas raler quand ils ont pas montrer le revelateur du but de lyon avec le hors jeu de fofana ou weah le couvre peut etre

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Son club a gagné et il ne parle que d'une seule chose...le PSG 😆 #passionpsg

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

monsieur les oeuillere oui normal vu que hojbjerg ne l'a pas ete aussi. dans le cas contraire il aurais du prendre jaune aussi

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

J ai bien revu le match est 5 jaunes + 1 rouge pour rien pour vous est un scandale Sans meme parler de la chaîne du Qatar qui n ont pas montré en gros plan qui remet le ballon a Pavard pour le but refusé ainsi que le révélateur pour le HJ de Aubameyang quand il se fait pousser dans la surface Encore une mascarade arbitrale et je comprend tout a fait De Zerbi d avoir pete un câble meme si il s excuse apres ( pour la forme )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading