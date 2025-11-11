« Le patron, c'est moi » : il a mis tout le monde d’accord à l’OM

L'OM possède dans son effectif des joueurs de haut niveau. En défense, les Phocéens se sont bien renforcés l'été dernier avec les arrivées notables de joueurs comme Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard.

La saison passée, Roberto De Zerbi n'était pas satisfait du tout du rendement de sa défense. L'entraineur italien de l' OM a demandé l'été passé à sa direction de faire le nécessaire pour lui apporter de nouvelles recrues confirmées. Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Benjamin Pavard ont rejoint la Canebière. Parmi les grosses satisfactions de ce nouvel exercice, on peut par exemple citer Nayef Aguerd, qui s'est vite imposé comme le grand patron de la défense de l'Olympique de Marseille. Sa présence rend même certains de ses coéquipiers meilleurs, comme Leonardo Balerdi. C'est en tout cas l'avis de Jean-Charles De Bono.

Aguerd fait l'unanimité à l'OM

Lors d'un passage sur Football Club de Marseille, le consultant a en effet déclaré sur le sujet : « Balerdi sera grâce à lui un autre joueur dans quelques mois. Et ce sera pareil pour tous ceux qui vont jouer à côté de lui. Il est très calme. Au niveau de la relance, il est capable de casser des lignes. Il a un pied gauche, c'est une main et c'est assez facile pour lui. Il peut aussi casser des lignes en sortant balle au pied. Il va vite et est bon dans les duels. (...) Dès qu'il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord : « Le patron, c'est moi et vous allez écouter ce que je vous dis » ».

Nayef Aguerd a malheureusement pour lui une pubalgie et devrait manquer quelques matchs avec l'OM au sortir de la trêve internationale, en plus de son éventuelle présence à la Coupe d'Afrique des Nations s'il est bien rétabli. Les autres défenseurs olympiens devront prendre la suite et se montrer à la hauteur pour ne pas faire perdre trop de points à des Phocéens qui sont moins souverains ces derniers temps.