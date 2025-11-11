Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM

Christophe Dugarry et Daniel Riolo ont décidé de se payer l'OM de Roberto De Zerbi. Les déclarations sont sans pitié pour la formation provençale et son entraineur italien.

Moi, je suis effaré par tout ce que j’entends. L’explication de RDZ, c’est : ‘si mon équipe est nulle, c’est parce qu’elle a trop regardé les réseaux sociaux‘. Je suis fatigué avec l’OM. On nous prend pour des jambons. Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel. Il y a quelques matchs où je me suis régalé mais sinon c’est une purge. Contre Brest, c’était moche. Brest est vraiment nul », a balancé le champion du monde 1998, qui ne porte clairement pas Roberto De Zerbi dans son coeur. La victoire 3-0 face à Brest ne semble pas avoir convaincu grand monde dans les bureaux de RMC. La radio sportive s’est penchée sur la première partie de saison à Marseille , et les mots employés sont assez impitoyables. Pour Christophe Dugarry, les matchs ne sont pas agréables à regarder et le jeu promis par Roberto De Zerbi n’est pas au rendez-vous. «», a balancé le champion du monde 1998, qui ne porte clairement pas Roberto De Zerbi dans son coeur.

Pour le meilleur pote de Zinedine Zidane, il n’y avait donc aucun mérite à dominer Brest et à être deuxième de la Ligue 1 après trois mois de championnat. Et les performances en Ligue des Champions permettent ensuite à Daniel Riolo de passer la seconde couche. Le polémiste rejoint Christophe Dugarry sur plusieurs points.

L'OM comme le PSG, le message d'espoir

« Christophe Dugarry, quand il dit ‘je me fais chier quand je regarde l’OM’… Je rappelle quand même que Duga disait exactement la même chose, et moi aussi, concernant le PSG l’an dernier. Cette année, autant il y a quelques semaines, j’aimais bien regarder l’OM. Là, je trouve qu’il ne se passe pas grand-chose. J’ai encore vu un (Pierre-Emerick) Aubameyang moyen. J’ai vu un (Mason) Greenwood impliqué quand ça l’intéressait », a livré Daniel Riolo, qui laisse tout de même entrevoir une lueur d’espoir en rappelant que la vérité du mois d’octobre ou de novembre, n’est pas celle du printemps.

Une montée en puissance que les supporters marseillais rêvent de voir pour leur équipe, qui a eu plusieurs occasions de prendre la tête de la Ligue 1 mais reste pour le moment toujours derrière le PSG. Et dans le même temps, la qualification pour la suite de la Ligue des Champions est de plus en plus compliquée à aller chercher après les trois défaites en quatre matchs.