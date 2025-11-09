OM : Marseille s'acharne pour un Marocain à 27ME

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

On avait juste pas trouvé le bon pigeon pour mettre 50M! Parce que des joueurs meilleurs que lui à 20ans crois moi qu’on en a eu un paquet! C’est bien 50M pour réussir un gros match, barcola c’est fort contre les faibles et faible contre les forts, et heureusement tout le monde s’en ai aperçu. Joueur surcôté qui est juste rapide, rien de plus.