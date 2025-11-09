ICONSPORT_275686_0073
OM : Marseille s'acharne pour un Marocain à 27ME

parClaude Dautel
L'OM réalise un superbe début de saison en Ligue 1, mais cela n'empêchera pas Medhi Benatia et Pablo Longoria de recruter des renforts lors du mercato d'hiver. Le nom d'Ismaël Saibari revient encore dans l'actualité phocéenne.
Depuis que Frank McCourt a racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus, jamais le club phocéen n'avait compté autant de points (25) après 12 journées de championnat. Et même si l'OM galère en Ligue des champions, dans un contexte arbitral que l'on connaît, le bilan avant cette nouvelle trêve internationale est très bon. Mais il est clair que les dirigeants marseillais profiteront du prochain mercato d'hiver pour apporter des renforts supplémentaires à Roberto De Zerbi. Parmi les noms qui circulent depuis quelques semaines du côté du Vieux Port, celui d'Ismaël Saibari, le milieu de terrain international marocain du PSV Eindhoven. Agé de 24 ans, Saibari a déjà tapé dans l'oeil de nombreux clubs européens, au point que sa valeur financière atteint déjà 24 millions d'euros, selon Transfermarkt, alors que depuis ses débuts en Belgique, il n'a jamais fait l'objet d'un transfert payant.

Journaliste spécialiste du mercato, Ekrem Konur confirme ce dimanche que l'Olympique de Marseille s'intéresse à Ismaël Saibari, mais que dans ce dossier, le club phocéen a plusieurs concurrents et non des moindres. West Ham, Milan, Benfica, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds suivent également de près les performances de celui qui compte 17 sélections avec l'équipe du Maroc. Et même si Saibari jouera la CAN avec les Lions de l'Atlas, le calendrier fait qu'il peut rejoindre l'OM ou un autre club dès la fin du mois de janvier 2026. Cependant, notre confrère précise que du côté du PSV Eindhoven on ne voit pas d'urgence à vendre au mercato d'hiver celui qui est lié jusqu'en 2029 avec le club néerlandais. D'autant qu'Ismael Saibari veut également jouer le Mondial 2026 avec le Maroc et n'est pour l'instant focalisé que sur ses échéances.
Mais que ce soit au prochain mercato d'hiver, ou l'été prochain, Ismael Saibari peut apporter un vrai plus à l'Olympique de Marseille, et il n'est pas étonnant que Medhi Benatia et Pablo Longoria s'intéressent à un tel profil. L'OM ayant les moyens de ses ambitions, même la concurrence de la Premier League ne doit pas terroriser les dirigeants phocéens.
