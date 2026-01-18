ICONSPORT_280414_0066
OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

18 janv.
parEric Bethsy
Futur adversaire de l’Olympique de Marseille mercredi en Ligue des Champions, Hugo Ekitike a fait une déclaration totalement inattendue. L’attaquant de Liverpool s’est décrit comme un grand admirateur du club phocéen, lui qui a pourtant porté le maillot du rival parisien.
Une belle affiche attend l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. En course pour une qualification en barrages, les hommes de Roberto De Zerbi vont défier Liverpool au Vélodrome mercredi. L’affiche fait saliver, et pas seulement chez les Marseillais. De l’autre côté de la Manche aussi, on attend ce déplacement dans la cité phocéenne avec impatience. L’attaquant des Reds Hugo Ekitike a coché ce rendez-vous dans son calendrier.
Probable titulaire, le Français sera l’une des attractions de la rencontre, lui dont le passage au Paris Saint-Germain n’a sûrement pas été oublié. Il ne serait pas étonnant que l’ancien Parisien soit accompagné par des sifflets. Ce n’est pourtant pas l’accueil attendu par le principal intéressé. Dans un entretien accordé à Canal+, Hugo Ekitike a misé sur l’indulgence des supporters marseillais pour un joueur qui a toujours admiré l’Olympique de Marseille.

Ekitike hisse le drapeau bleu et blanc

« Moi je suis excité de jouer le match, a confié l’attaquant formé à Reims. Marseille, c'est un club que je regarde depuis que je suis petit avec Paris. J'adore le Vélodrome, c'est un magnifique stade avec des supporters de fou. Moi je suis juste excité de jouer ce match, ça va être intéressant. A quel accueil je m'attends en tant qu'ancien Parisien ? Je pense qu'ils vont bien m'accueillir. Je n'ai pas trop joué contre eux en tant que Parisien, il n'y a pas trop de haine. Moi je n'ai aucune haine, j'ai toujours aimé Marseille. Je sais que ce sera un match intéressant à jouer. » Pas sûr que la déclaration d’amour lui permette d’éviter l’accueil hostile.

Champions League

21 janvier 2026 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Liverpool
