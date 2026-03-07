Kantari l'écarte, Nantes l'envoie en Egypte

Rétrogradé dans la hiérarchie d'Ahmed Kantari, l’Egyptien Mostafa Mohamed se dirige plus que jamais vers la sortie. L’attaquant du FC Nantes possède une belle cote dans son pays où deux clubs vont lutter pour sa signature cet été.

Relégable après 24 journées de Ligue 1, le FC Nantes aura besoin de toutes ses armes offensives pour se sauver. Toutes, sauf peut-être Mostafa Mohamed (28 ans). Ahmed Kantari a en effet décidé de se passer de son attaquant. Pour retrouver la trace de sa dernière apparition, il faut remonter au 7 février, c’était lors de la défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais (0-1).

Titularisé, l’Egyptien avait été sorti dès la mi-temps. L’entraîneur des Canaris n’avait manifestement pas aimé sa première période. A tel point que Mostafa Mohamed a passé les trois matchs suivants sur le banc des remplaçants. Ahmed Kantari lui préfère désormais Matthis Abline, Youssef El Arabi et même Ignatius Ganago, revenu de prêt cet hiver. Depuis son arrivée en 2022, l’ancien joueur de Galatasaray a connu des hauts et des bas. Mais cette fois, Mostafa Mohamed se dirige clairement vers un départ cet été. Il serait étonnant que la direction lui propose une prolongation. A un an de la fin de son contrat, tout porte à croire que l’indésirable sera transféré. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination.

Une offre à l'étude

Compte tenu des dernières rumeurs, son avenir pourrait se situer dans son pays natal. Le média Maghreb-Foot révèle effectivement un intérêt du Pyramids FC. Le club égyptien a lancé d’intenses négociations pour la signature du Nantais. Ce dernier aurait reçu l’assurance d’un projet sportif ambitieux et d’un salaire confortable qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. On apprend aussi via Africafoot que Mostafa Mohamed, également convoité par Al Ahly en Egypte, étudie sérieusement la proposition avec ses agents. Le clan du joueur a sans doute compris qu’un départ était inévitable.