Mostafa Mohamed

Kantari l'écarte, Nantes l'envoie en Egypte

FC Nantes07 mars , 9:00
parEric Bethsy
0
Rétrogradé dans la hiérarchie d'Ahmed Kantari, l’Egyptien Mostafa Mohamed se dirige plus que jamais vers la sortie. L’attaquant du FC Nantes possède une belle cote dans son pays où deux clubs vont lutter pour sa signature cet été.
Relégable après 24 journées de Ligue 1, le FC Nantes aura besoin de toutes ses armes offensives pour se sauver. Toutes, sauf peut-être Mostafa Mohamed (28 ans). Ahmed Kantari a en effet décidé de se passer de son attaquant. Pour retrouver la trace de sa dernière apparition, il faut remonter au 7 février, c’était lors de la défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais (0-1).
Titularisé, l’Egyptien avait été sorti dès la mi-temps. L’entraîneur des Canaris n’avait manifestement pas aimé sa première période. A tel point que Mostafa Mohamed a passé les trois matchs suivants sur le banc des remplaçants. Ahmed Kantari lui préfère désormais Matthis Abline, Youssef El Arabi et même Ignatius Ganago, revenu de prêt cet hiver. Depuis son arrivée en 2022, l’ancien joueur de Galatasaray a connu des hauts et des bas. Mais cette fois, Mostafa Mohamed se dirige clairement vers un départ cet été. Il serait étonnant que la direction lui propose une prolongation. A un an de la fin de son contrat, tout porte à croire que l’indésirable sera transféré. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination.

Une offre à l'étude

Compte tenu des dernières rumeurs, son avenir pourrait se situer dans son pays natal. Le média Maghreb-Foot révèle effectivement un intérêt du Pyramids FC. Le club égyptien a lancé d’intenses négociations pour la signature du Nantais. Ce dernier aurait reçu l’assurance d’un projet sportif ambitieux et d’un salaire confortable qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. On apprend aussi via Africafoot que Mostafa Mohamed, également convoité par Al Ahly en Egypte, étudie sérieusement la proposition avec ses agents. Le clan du joueur a sans doute compris qu’un départ était inévitable.
M. Abdallah

M. Abdallah

EgyptÉgypte Âge 28 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top

PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Les matchs c'est aussi une histoire de contexte, le cadeau de WZE sur le 1er but nous met dedans. Derrière on fait que courir derrière le score, se découvrir et vendanger devant. Je l'ai trouvé intéressant le Dro hier, j'attend pas de lui qu'il débloque un match mais OUI il doit muscler son jeu il saute à chaque contact. Les vrais "fraudes" hier c'est WZE, Kvara et Doué. Barcola dans son nouveau rôle est plutôt pas mal, il a encore sa maladresse mais il propose beaucoup au moins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

