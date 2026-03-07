Endrick - OL
Endrick sous le maillot de l'Olympique Lyonnais

OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick

OL07 mars , 8:40
par Claude Dautel
A peine arrivé à Lyon, Endrick a mis la Ligue 1 à ses pieds, puisque l'attaquant prêté par le Real Madrid a été élu joueur du mois de janvier. Mais depuis quelques matchs, l'avant-centre brésilien rentre dans le rang.
Si l'Olympique Lyonnais est sur trois défaites consécutives, le hasard fait qu'Endrick est lui aussi dans le dur sur ces trois rencontres perdues par son équipe. Bien évidemment, l'attaquant de 19 ans n'est pas le seul responsable de cette baisse de régime de l'équipe de Paulo Fonseca, lequel est venu au secours de son joueur vendredi en conférence de presse. Mais les faits sont là, à l'image des défenseurs lensois, Endrick n'arrive plus réellement à faire des grosses différences, comme si les autres clubs de Ligue 1 avaient déjà trouvé une solution pour éviter que le joueur brésilien prêté par le Real Madrid les dévore. Dans Le Progrès, Jean-François Gomez, qui couvre l'actualité des Gones de longue date est de cet avis.

Endrick fait face à une Ligue 1 plus dure qu'il le pensait

Pour notre confrère, Endrick peine physiquement et il découvre que le championnat de France n'est pas aussi simple qu'il pouvait le penser après son premier mois à un incroyable niveau. « Tout le monde s’était un peu enflammé au sujet de la recrue star de l’OL, arrivée cet hiver en prêt du Real Madrid. Après des débuts rêvés, il est mieux contrôlé par ses adversaires, et découvre l’impact physique et la rudesse du football français, explique notre confrère lyonnais, qui pense également qu’Endrick étant une star, tout prend une ampleur démesurée, que ce soit dans les bons ou les moins bons moments. Il y a la notoriété du joueur, et de tout ce qui s’y attache, sous l’œil grossissant des médias et des réseaux sociaux. »
Ce dimanche, face au Paris Football Club qui a posé des problèmes aux gros cette saison, malgré son classement, Paulo Fonseca compte tout de même sur un Endrick revanchard pour faire la différence. Car à quelques jours de la trêve internationale, le jeune attaquant brésilien est toujours aussi obsédé par la Seleção. Et il sait que Carlo Ancelotti ne peut pas se contenter de ce qu'il a vu d'Endrick depuis quelques matchs. A ce dernier de montrer que lui aussi est capable de répondre à la Ligue 1.
