Le coup de génie de l’OM, ce joueur à 0,7 ME est trop fort

OM18 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
L'OM a retrouvé la confiance sur les deux derniers matchs, avec un festival de buts. Mais il y a un défenseur qui marque de sérieux points, et Pablo Longoria peut être fier de sa trouvaille.
L’Olympique de Marseille craignait une saison compliquée avec ses latéraux. A gauche, le problème est réglé de manière définitive avec le niveau qu’affiche Emerson depuis son arrivée. Le latéral brésilien, qui a pris la nationalité sportive italienne au début de sa carrière, est arrivé par la petite porte en provenance de West Ham. Les Hammers ne souhaitaient pas le conserver, malgré son énorme expérience et son passage à Chelsea marqué par une victoire en Ligue des Champions tout de même.

Emerson, le coup de coeur du 1er septembre

Pablo Longoria l’a récupéré pour 700.000 euros le 1er septembre dernier, comme si de rien n’était. Et dès son arrivée, il a enchainé les matchs pour retrouver le rythme. Solide en Ligue des Champions, précieux en Ligue 1, Emerson fait désormais partie des meubles, et son efficacité défensive est désormais associée à un rendement offensif de premier plan.
A l’origine de nombreuses occasions contre Bayeux en Coupe de France dans la semaine, il était sorti à la pause pour permettre à Roberto De Zerbi de le préserver. Contre Angers, il a distribué deux offrandes pour permettre à l’OM de continuer son festival offensif. Un rendement impeccable qui lui vaut la note de 7 sur 10 dans La Provence, et ce commentaire très positif. « Encore une très bonne prestation pour l’une des meilleures recrues estivales », a souligné le quotidien local. En terme de qualité/prix, difficile de faire mieux en effet. L'Equipe lui a aussi donné un 7 sur 10, soit la meilleure note du match avec Greenwood, Traoré et Gouiri.
L’ancien lyonnais est sous contrat jusqu’en 2027, et une option existe pour le prolonger d’une saison. De quoi voir loin pour le défenseur italien de 31 ans, qui n’a plus vraiment sa place avec sa sélection ces dernières années, mais démontre en tout cas sa solidité à aider l’OM au plus haut niveau.

