OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

OL04 mars , 13:36
parCorentin Facy
Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Lens en quart de finale de la Coupe de France, Paulo Fonseca a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles concernant les joueurs blessés.
Privé de nombreux éléments forts contre l’Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome, Paulo Fonseca va encore devoir composer avec plusieurs absences de poids contre le RC Lens, jeudi en quart de finale de la Coupe de France. Présent ce mercredi midi en conférence de presse, l’entraîneur portugais de l’Olympique Lyonnais a d’abord annoncé une bonne nouvelle avec le retour dans le groupe d’Orel Mangala.
Le Belge sera toutefois le seul joueur à retrouver le groupe lyonnais puisque Malick Fofana, Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert sont encore trop justes. Tous ces joueurs ont également de fortes chances de manquer la réception du Paris FC ce week-end en Ligue 1 selon l’entraîneur lyonnais. Une cascade de forfaits qui va forcer Paulo Fonseca à s’appuyer en grande partie sur le onze de départ qui a démarré contre l’OM pour le quart de finale de Coupe de France face à Lens jeudi soir.
Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

C clair qu’il aurait mieux collé à ta ville , n’es ce pas Quentin ?

OM : McCourt perd 600 millions en quatre jours

Ton collègue au dessus il l’est peut être ?

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Sincerement.....Ca me pète les c*uilles..... Comment ca peux mettre autant de temps, pourquoi ce n'est pas clair dès le départ ?? Je pense que Fonseca est dépité, parceque lui on lui demande des comptes...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Il était président de quel club ce facho?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Donc explique moi ce com : « l attitude du ptit merdeux de Himbert. une bonne tete de lyonnais celui la » que veut dire une bonne tête de lyonnais pour toi? Va au fond de ta pensée un peu de courage mon champignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

