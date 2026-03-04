OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Lens en quart de finale de la Coupe de France, Paulo Fonseca a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles concernant les joueurs blessés.

Privé de nombreux éléments forts contre l’Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome, Paulo Fonseca va encore devoir composer avec plusieurs absences de poids contre le RC Lens, jeudi en quart de finale de la Coupe de France. Présent ce mercredi midi en conférence de presse, l’entraîneur portugais de l’Olympique Lyonnais a d’abord annoncé une bonne nouvelle avec le retour dans le groupe d’Orel Mangala.

Le Belge sera toutefois le seul joueur à retrouver le groupe lyonnais puisque Malick Fofana, Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert sont encore trop justes. Tous ces joueurs ont également de fortes chances de manquer la réception du Paris FC ce week-end en Ligue 1 selon l’entraîneur lyonnais. Une cascade de forfaits qui va forcer Paulo Fonseca à s’appuyer en grande partie sur le onze de départ qui a démarré contre l’OM pour le quart de finale de Coupe de France face à Lens jeudi soir.