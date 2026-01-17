ICONSPORT_282660_0104

Balerdi et l’OM, merci et au revoir

OM17 janv. , 23:22
parGuillaume Conte
Malgré la large victoire 5-2 face à Angers, l'OM n'a pas pu s'appuyer sur une défense concentrée de bout en bout. La performance de Leonardo Balerdi est pointée du doigt.
Capitaine de l’Olympique de Marseille cette saison, Leonardo Balerdi est néanmoins très contesté. Le défenseur central ne parvient pas à faire l’unanimité, et il semblait clairement meilleur la saison dernière, quand il était parfois le seul joueur spécialiste de ce poste. Désormais, avec un OM qui a clairement élevé son niveau de jeu, l’Argentin ne convainc pas les observateurs. Même lors de la très facile victoire face à une équipe d’Angers privée de ses deux meilleurs joueurs offensifs, Balerdi n’a pas rassuré.

Il invite Balerdi à quitter l'OM

Pas Walid Acherchour, pour qui il est tout simplement temps de mettre fin à l’aventure de l’ancien du Borussia Dortmund si l’OM veut enfin se montrer rassurant en défense. « Balerdi avec toute la bienveillance du monde, il va falloir que l’histoire s’arrête et qu’il aille voir ailleurs à la fin de la saison. Une bonne chose pour lui et pour l’OM. Ça l’empêchera pas de faire des supers matchs mais encore à l’image de ce soir, il progressera plus ici », a assuré le consultant sur X.
Une sortie assassine sur l’irrégularité de Leonardo Balerdi, qui n’a plus d’avenir à Marseille selon Walid Acherchour. Il est vrai que sur un match très maitrisé par l’OM, l’Argentin semble encore capable de disjoncter ou de couter des buts, ce qui n’est pas rassurant pour le club provençal. Surtout que Roberto De Zerbi a bien fait comprendre ces dernières semaines qu’il aimerait que son équipe soit plus régulière dans ses performances. Ce ne sera pas forcément facile avec un Leonardo Balerdi capable du meilleur comme du pire cette saison.
