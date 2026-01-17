Balerdi et l’OM, merci et au revoir

Ce soir c étais du beau jeu
C'est pas un joueur qui change tout, des deux camps y avait des absences
On regarde le football pour du spectacle, sinon fait toi rembourser vue le prix qu on paye
Faire parti du jeu et faire partie du beau jeu c'est différent Même pas comprendre ça c'est incroyable
Ce soir y'a pas eu de penalty,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Balerdi avec toute la bienveillance du monde, il va falloir que l’histoire s’arrête et qu’il aille voir ailleurs à la fin de la saison. Une bonne chose pour lui et pour l’OM. Ça l’empêchera pas de faire des supers matchs mais encore à l’image de ce soir, il progressera plus ici.