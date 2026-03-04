ICONSPORT_360162_0221

EdF : Jules Koundé, la tuile pour la France

Equipe de France04 mars , 13:30
parCorentin Facy
0
Sorti sur blessure lors de la demi-finale de Copa Del Rey entre Barcelone et l’Atlético de Madrid mercredi soir, Jules Koundé va manquer un mois de compétition. Il ratera les prochains matchs de l’équipe de France.
Les mauvaises nouvelles se multiplient pour Didier Deschamps à l’aube du rassemblement du mois de mars qui se déroulera aux Etats-Unis avec des matchs contre le Brésil et la Colombie au programme. Le sélectionneur des Bleus devra composer sans Kylian Mbappé, blessé au genou et actuellement sur le flanc avec le Real Madrid. Le capitaine tricolore ne sera pas le seul cadre de « DD » à manquer à l’appel. Sorti sur blessure mercredi soir en demi-finale retour de Copa Del Rey (3-0), Jules Koundé sera également forfait.
A en croire RMC, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux souffre des ischios-jambiers de la jambe gauche et manquera environ un mois de compétition. Il ratera donc Brésil-France le 26 mars et Colombie-France le 29 mars prochain. Un coup dur de plus pour Didier Deschamps, qui pourrait profiter de l’occasion pour revoir Malo Gusto et peut-être aussi Pierre Kalulu sur le poste de latéral droit avant de décider de manière définitive quel sera le joueur qui accompagnera Jules Koundé sur ce poste de défenseur droit à la Coupe du monde.
0
Loading