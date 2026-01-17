OM : Aubameyang rétrogradé, ça sent le départ

De retour après la CAN disputés avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang a besoin de souffler. L’attaquant de l’Olympique de Marseille verra son temps de jeu diminuer, surtout si ses dirigeants compensent le départ de Robinio Vaz.

Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour dans le groupe. Pour le 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux (9-0) mardi, l’attaquant de l’Olympique de Marseille avait été laissé au repos. L’international gabonais a besoin de souffler après la Coupe d’Afrique des Nations. Lui qui avait rejoint sa sélection avec un pépin physique. Le voilà réintégré avant le déplacement à Angers ce samedi soir, mais sans garantie de débuter la rencontre. L’ancien Gunner d’Arsenal a même de grandes chances d’entamer la rencontre sur le banc des remplaçants.

De retour de blessure, Amine Gouiri a les faveurs de Roberto De Zerbi même si l’Italien restait flou sur leur concurrence. « C'est toujours le terrain qui parle, expliquait l’entraîneur marseillais cette semaine. Les deux joueurs ont des caractéristiques complètement différentes, un qui attaque la profondeur, l'autre qui peut davantage jouer avec ses équipiers, faire monter le bloc. Aubameyang a beaucoup joué, on l'a pressé au maximum, il a besoin de récupérer de l'énergie mentalement, pas forcément en étant sur le banc. Il pourra donner encore beaucoup au cours des quatre prochains mois. »

Bientôt un nouveau concurrent

Avec le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions, l’enchaînement des matchs peut permettre une alternance en pointe. Mais l’autre problème pour Pierre-Emerick Aubameyang, c’est qu’un nouveau concurrent pourrait bientôt débarquer. Le journal L’Equipe confirme que Roberto De Zerbi attend la signature d’un attaquant pour compenser le départ de Robinio Vaz à la Roma. L’attaquant de 36 ans pourrait donc glisser à la troisième place dans la hiérarchie des avants-centres. Dans ces conditions, son cas susciterait forcément des interrogations l’été prochain et « son avenir pourrait s'inscrire ailleurs », prévient le quotidien sportif.