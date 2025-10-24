L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est en pourparlers depuis au moins quatre ans. Une version mise à mal par la nouvelle passion du PIF, très loin du football pour ses futurs investissements.

Pendant des années, l’idée de voir l’Arabie Saoudite racheter un deuxième club européen après Newcastle a été entretenue. La vente de l’Olympique de Marseille à des fonds saoudiens a été annoncée à maintes reprises, sans jamais se réaliser. Désormais, si le PIF, le fonds d’investissement du Royaume, alimente toujours les caisses de Newcastle, l’idée de voir Frank McCourt vendre son club au pays du Golfe est quasiment passée.

McCout peut dormir tranquille avec l'OM

Il faut dire que l’Arabie Saoudite a dans un premier temps décidé de prendre une autre trajectoire en misant énormément sur le championnat de son pays, pour attirer les plus grands joueurs au monde que sont Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema. Des montants colossaux ont été versés pour cela, bien plus que pour le rachat d’un club européen de premier rang comme l’OM.

Mais désormais, le PIF, qui voit toujours le sport comme un secteur fondamental de son « soft power », a décidé de mettre le paquet sur le tennis. Un nouveau tournoi Masters 1000, soit juste en-dessous des Grands Chelems, va être intronisé en 2026, et des moyens colossaux sont déployés. Aucun doute là-dessus, l’idée est de miser gros sur la petite balle jaune désormais.

« Le tennis est un des sports dont nous pensons qu’il va croitre très rapidement. Il y a déjà beaucoup d’infrastructures en Arabie saoudite, le tennis parle aux jeunes générations… Ce sport coche tous les critères », confie au Figaro une source proche du fonds d’investissement saoudien. Après avoir fait son entrée dans le boxe ou le golf, l’Arabie Saoudite a pris le tennis à la volée, s’assurant déjà la présence de toutes les stars avec son Prize-money délirant.

Plus que jamais, le rachat d’un club de football n’est pas à l’ordre du jour. Ce qui ne dérangera pas Frank McCourt et les supporters marseillais, pour qui la situation actuelle de l’OM sur le plan sportif comme financier, n’est clairement pas trop problématique.