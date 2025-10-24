Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

L'OM a du mal à digérer sa défaite face au Sporting, dans un match largement à sa portée. Le principal responsable de ce revers a décidé de prendre publiquement la parole.

L’OM avait une chance unique de basculer du bon côté du classement ce mercredi soir à Lisbonne. Les Marseillais menaient tranquillement 1-0 avant qu’Emerson Palmieri ne se fasse exclure pour deux cartons jaunes. Le premier pour une main involontaire mais qui coupait une action dangereuse, et le second pour une simulation assez grotesque maintenant que la VAR est utilisée dans la surface.

L’OM a été réduit à 10 et a fini par perdre une rencontre où il menait au score et tenait clairement les Portugais en joue pour aller chercher les trois points. Le défenseur italien d’origine brésilienne a été pointé du doigt pour expliquer cette défaite. Et l’ancien de Chelsea a accepté ces critiques dans un post sur ses réseaux sociaux où il passe aux aveux.

« La dernière soirée a été difficile à accepter. Je suis triste de ce résultat parce que notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais mes responsabilités - même si je ne méritais pas le premier carton jaune et je n'ai pas compris la décision de l'arbitre, je reconnais que j'aurais pu éviter le second », a explique le défenseur olympien, qui analyse lucidement ses deux cartons jaunes.

Désireux de s’expliquer sur le sujet, Emerson a en tout cas présenté publiquement ses excuses. Il a aussi bien fait comprendre qu’il était l’heure de tourner la page et de se concentrer sur le gros match de championnat du week end face à Lens. « Je souhaite présenter mes excuses à mes coéquipiers de les avoir laissés à 10, et je tiens à m'excuser auprès des supporters marseillais. Je vais toujours me donner à 100 % pour ce club. Samedi, nous avons un match important. Nous allons l'affronter ensemble, comme toujours ! Allez l’OM », a lancé l’arrière gauche du club phocéen, qui faisait un sans faute dans ce début de saison avant ce match à Lisbonne.