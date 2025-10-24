Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

ICONSPORT_274542_0090

L'OM a du mal à digérer sa défaite face au Sporting, dans un match largement à sa portée. Le principal responsable de ce revers a décidé de prendre publiquement la parole. 
L’OM avait une chance unique de basculer du bon côté du classement ce mercredi soir à Lisbonne. Les Marseillais menaient tranquillement 1-0 avant qu’Emerson Palmieri ne se fasse exclure pour deux cartons jaunes. Le premier pour une main involontaire mais qui coupait une action dangereuse, et le second pour une simulation assez grotesque maintenant que la VAR est utilisée dans la surface. 
L’OM a été réduit à 10 et a fini par perdre une rencontre où il menait au score et tenait clairement les Portugais en joue pour aller chercher les trois points. Le défenseur italien d’origine brésilienne a été pointé du doigt pour expliquer cette défaite. Et l’ancien de Chelsea a accepté ces critiques dans un post sur ses réseaux sociaux où il passe aux aveux. 
« La dernière soirée a été difficile à accepter. Je suis triste de ce résultat parce que notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais mes responsabilités - même si je ne méritais pas le premier carton jaune et je n'ai pas compris la décision de l'arbitre, je reconnais que j'aurais pu éviter le second », a explique le défenseur olympien, qui analyse lucidement ses deux cartons jaunes. 
Emerson
Désireux de s’expliquer sur le sujet, Emerson a en tout cas présenté publiquement ses excuses. Il a aussi bien fait comprendre qu’il était l’heure de tourner la page et de se concentrer sur le gros match de championnat du week end face à Lens. « Je souhaite présenter mes excuses à mes coéquipiers de les avoir laissés à 10, et je tiens à m'excuser auprès des supporters marseillais. Je vais toujours me donner à 100 % pour ce club. Samedi, nous avons un match important. Nous allons l'affronter ensemble, comme toujours ! Allez l’OM », a lancé l’arrière gauche du club phocéen, qui faisait un sans faute dans ce début de saison avant ce match à Lisbonne. 
Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

