Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport
et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll
en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..
Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe
Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
