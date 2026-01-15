ICONSPORT_278179_0128

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

parGuillaume Conte
L'OM a décidé de marquer le coup en vendant son plus grand espoir offensif à l'AS Roma pour un montant respectable de 25 ME. En Italie, on se pose quand même des questions.
Les supporters de l’Olympique de Marseille sont partagés ce jeudi, au lendemain de la vente officielle de Robinio Vaz à l’AS Roma. Le jeune attaquant ne possède qu’une poignée de matchs au plus haut niveau, et l’OM va réaliser l’une des plus belles ventes de son histoire avec potentiellement plus de 25 ME, avec les bonus et le pourcentage à la revente. Pour un joueur acheté moins de 0,5 ME il y a 18 mois, le bénéfice est appréciable pour Frank McCourt. Et dans le même temps, c’est un élément prometteur qui s’en va, sans savoir jusqu’où il pouvait aller, alors qu’il avait encore deux ans et demi de contrat, et qu’il n’y avait pas d’urgence.

L'OM trop sympa avec la Roma ?

L’AS Roma s’est en tout cas précipitée pour boucler le deal et griller tous les autres clubs européens qui auraient pu être intéressés. Il n’y a pas vraiment eu de surenchère et l’OM a déroulé le tapis rouge à la Louve. Un recrutement un peu trop facile aux yeux d’Alberto Faccini, ancien joueur de la Roma devenu depuis consultant. Pour TMW Radio, il a exprimé ses doutes sur la facilité dont Marseille a vendu Robinio Vaz.
« Je ne pense pas que Marseille avait un besoin impérieux de vendre : si Vaz avait été un véritable phénomène, je ne pense pas qu’ils l’auraient vendu aussi facilement. Je ne le connais pas bien, mais c’est un joueur à suivre », a lancé l’ancien milieu de terrain dans la presse italienne. Une pensée qui résume pour le moment assez bien le doute qui s’empare des fans de l’AS Roma, ravis de voir leur club massivement investir pour récupérer un joueur prometteur, mais qui se disent aussi qu’ils n’ont pas eu beaucoup de concurrence dans ce dossier qui leur est arrivé livré sur un plateau par les dirigeants marseillais.

1
