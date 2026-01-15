ICONSPORT_282264_0184

Encore une vente à 20 ME pour l'OM !

Robinio Vaz vendu à l'AS Roma, l'OM a décidé de mettre un second coup de balai chez les jeunes joueurs qui hésitent à prolonger. L'Europe adore ça.
L’Olympique de Marseille s’est montré sans pitié avec Robinio Vaz, qui a été poussé dehors pour avoir refusé l’offre de prolongation de son club. Malgré des débuts prometteurs et une utilisation régulière de la part de son entraineur, le jeune attaquant a été vendu expressément, et l’AS Roma en a profité. Si l’OM a récolté une très belle enveloppe avec 25 millions d’euros, ce départ a de quoi faire tiquer ceux qui aimeraient que le club provençal profite de son vivier pour emmener des jeunes joueurs du club jusqu’au plus haut niveau. Mais dans la foulée du départ de Vaz, le prochain gros transfert a de quoi semer le doute.

Bakola ne prolonge pas, l'OM le vend

En effet, Darryl Bakola, qui a pu se mettre en évidence contre Newcastle en Ligue des Champions, ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat. Il possède un contrat proposé par l’OM et prêt à être signé, mais le meneur de jeu hésite devant les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet. Et à ce petit jeu, inutile d’espérer voir Pablo Longoria craquer et augmenter sa proposition faite à son jeune joueur. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’en 2027.
Mais cette situation qui ressemble à une nouvelle impasse, va provoquer du remous à l’OM. Maintenant que le dossier Vaz est ficelé, les dirigeants provençaux vont s’occuper de Bakola. Ce dernier est prié de prolonger immédiatement, ou il continuera sa carrière ailleurs. Selon le Times, outre les formations de la Premier League, ce sont deux équipes de Bundesliga qui sont venues aux renseignements : le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart. L’OM leur a fait savoir que le joueur formé au Racing CF et au Red Star pouvait partir cet hiver, à condition d’en récupérer entre 15 et 20 ME.

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euroL’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro
OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercatoOM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato
Pas de quoi effrayer les deux clubs allemands, qui sont très tentés par l’idée de recruter un joueur français très prometteur, ce qui a souvent réussi en Bundesliga. Selon la source allemande Fussball Transfers, Chelsea, Arsenal et Newcastle sont également sur les rangs, ce qui laisse à penser que la somme de 20 ME représente un objectif concret et réalisable pour l’OM, qui a décidé de ne pas faire de sentiments avec ses jeunes, et d’encaisser les chèques cet hiver.
Derniers commentaires

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

ET 2/3 Millions a lâcher à Sochaux qui est le club formateur de Vaz!! Mais bon c'est clairement bien vendu!

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et le gentil pep génésio qui ne prends qu'un seul match...alors qu'il était pret a en découdre physiquement et a du etre retenu par ses joueurs! fonseca a pris 9 mois pour avoir collé son front sur celui de l'arbitre, je m'en remets toujours pas

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

2X en pro et déjà 60 M/€???

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

moins 5 millions qui sont des bonus a voir quel genre de bonus

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

meme avec ca c'est largement au dessus de marseille ou marseille ne sort aucun joueur le groupe pros de lyon c'est 10 joueurs du centre de formation dc ya meme pas debat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

