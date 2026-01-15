Encore une vente à 20 ME pour l'OM !

Robinio Vaz vendu à l'AS Roma, l'OM a décidé de mettre un second coup de balai chez les jeunes joueurs qui hésitent à prolonger. L'Europe adore ça.

L’Olympique de Marseille s’est montré sans pitié avec Robinio Vaz, qui a été poussé dehors pour avoir refusé l’offre de prolongation de son club. Malgré des débuts prometteurs et une utilisation régulière de la part de son entraineur, le jeune attaquant a été vendu expressément, et l’AS Roma en a profité. Si l’OM a récolté une très belle enveloppe avec 25 millions d’euros, ce départ a de quoi faire tiquer ceux qui aimeraient que le club provençal profite de son vivier pour emmener des jeunes joueurs du club jusqu’au plus haut niveau. Mais dans la foulée du départ de Vaz, le prochain gros transfert a de quoi semer le doute.

Bakola ne prolonge pas, l'OM le vend

En effet, Darryl Bakola, qui a pu se mettre en évidence contre Newcastle en Ligue des Champions, ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat. Il possède un contrat proposé par l’OM et prêt à être signé, mais le meneur de jeu hésite devant les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet. Et à ce petit jeu, inutile d’espérer voir Pablo Longoria craquer et augmenter sa proposition faite à son jeune joueur. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’en 2027.

Mais cette situation qui ressemble à une nouvelle impasse, va provoquer du remous à l’OM. Maintenant que le dossier Vaz est ficelé, les dirigeants provençaux vont s’occuper de Bakola. Ce dernier est prié de prolonger immédiatement, ou il continuera sa carrière ailleurs. Selon le Times, outre les formations de la Premier League, ce sont deux équipes de Bundesliga qui sont venues aux renseignements : le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart. L’OM leur a fait savoir que le joueur formé au Racing CF et au Red Star pouvait partir cet hiver, à condition d’en récupérer entre 15 et 20 ME.